F1 | Aston Martin, soddisfazione a metà per Alonso e Stroll dopo le libere a Barcellona

Formula 1 Aston Martin GP Spagna – 14° e 18° posizione per Fernando Alonso e Lance Stroll nelle libere del Gran Premio di Spagna a Barcellona, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. A causa della carenza di grip sulla pista, provocata dal caldo e dallo sporco, i due alfieri dell’Aston Martin non sono riusciti ad estrarre il massimo dal pacchetto a propria disposizione, aspetto che dovrà spingerli a lavorare in vista non solo delle libere 3 in programma per l’ora di pranzo, ma anche per le qualifiche che stabiliranno l’ordine di partenza della gara di domani.

Stroll e una giornata impegnativa a Barcellona

“In generale è stata una giornata abbastanza impegnativa. Non abbiamo il ritmo che volevamo e c’è molto da lavorare in vista delle qualifiche. Il degrado su questo tracciato è sempre molto alto, soprattutto con il caldo, e la gara di domenica riguarderà principalmente la gestione delle gomme. Potrebbe arrivare un pò di pioggia tra domani e domenica, aspetto che ovviamente rischia di mescolare le carte. Vedremo”.

Alonso e una competitività Aston Martin ancora non sufficiente

“Tornare in Spagna è sempre molto bello, oltre che vedere la passione dei tifosi. E’ stata una giornata piuttosto impegnativa con un basso livello di grip in pista. Non abbiamo ancora trovato la giusta finestra di utilizzo della vettura e sicuramente c’è del lavoro da fare per trovare la quadra. Voglio garantirci della performance in più in vista delle qualifiche di domenica”.