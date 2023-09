F1 | Aston Martin, Krack accetta le critiche di Alonso dopo la debacle di Singapore

F1 GP Singapore Aston Martin Krack Alonso – Intervenuto alla stampa dopo l’ultimo Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Mike Krack ha “giustificato” le critiche di Fernando Alonso al termine della corsa di Marina Bay, precisando come l’intera squadra si aspettasse un risultato diverso e migliore rispetto al 15° posto messo a “referto” sotto la bandiera a scacchi. Un colpo a vuoto clamoroso, dettato da errori e mancanza di passo da parte della AMR23, che il Manager lussemburghese – insieme all’iberico – vuole lasciarsi alle spalle in vista di Suzuka.

“Come squadra dobbiamo sempre accettare le critiche di un nostro pilota”, ha affermato il Team Principal della scuderia britannica. “Fernando non ha avuto il tipo di prestazione che si aspettava, oltre a quella a cui è abituato, e ovviamente da sportivo non ha reagito bene. Ci sta, non è un problema. Pensavamo di avere un buon ritmo, ma allo stesso modo eravamo consapevoli fin dall’inizio che sarebbe stato difficile rimanere con i primi”.

“Poi è entrata in scena la Safety Car e con le gomme più dure non siamo riusciti a stare al passo con i nostri rivali. Abbiamo faticato di più, tant’è che non credevamo di poter completare l’intera corsa con una sola sosta. Infine, dopo la VSC, è andato tutto storto tra penalità, testacoda e danni alle sospensioni, nonostante il passaggio alle medie. Dobbiamo capire bene cosa è successo e perché siamo andati così”, ha concluso.