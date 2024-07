F1 | Alpine, difficoltà per Ocon e Gasly nelle libere a Budapest

L’Alpine sembra essere nuovamente in difficoltà. Dopo alcuni weekend comunque competitivi e in zona punti, la squadra francese ha tanto da lavorare per ambire a un piazzamento in zona punti. Nella fattispecie, il risultato delle prove libere di ieri a Budapest non fa ben sperare: quattordicesima e diciottesima posizione per Ocon e Gasly, i quali hanno manifestato i problemi sulle rispettive monoposto, evidentemente non ben assimilate dalla pista ungherese e con le alte temperature che si sono presentate in questo fine settimana in terra magiara.

“E’ stato un venerdì difficile, con la macchina che non funzionava o non si comportava come avremmo voluto dopo aver fatto alcuni esperimenti in entrambe le sessioni – ha detto Ocon. Facciamo un po’ di fatica con il bilanciamento generale e con l’aderenza sia sui long run che sul giro secco. La macchina si è comportata meglio con il pieno di carburante, ma dobbiamo migliorare su tutta la linea se vogliamo essere competitivi per il resto del fine settimana. Bisogna esaminare queste cose e cercare di apportare miglioramenti in vista delle qualifiche”.

“L’inizio del fine settimana è stato impegnativo – ha confermato Gasly. Ovviamente le alte temperature qui sono piuttosto difficili da affrontare e la macchina non si è comportata bene. C’è molto da lavorare in termini di bilanciamento e messa a punto della vettura, quindi il lavoro al simulatore sarà importante. Dobbiamo ancora trovare il punto debole della vettura su questa pista. Speriamo di poter mettere in pratica ciò che abbiamo imparato ed essere in forma per le qualifiche”.