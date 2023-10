Formula 1 | Ferrari, programma completato nel venerdì di Città del Messico

Formula 1 GP Messico Ferrari – Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il terzo e l’undicesimo tempo del venerdì in pista, con risultati ottenuti nella seconda sessione, la più veloce delle due previste all’Autódromo Hermanos Rodríguez. Difficile tuttavia a questo punto avere un reale quadro dei valori in campo, perché i vari team sembrano essersi focalizzati su differenti programmi, come dimostrano alcuni piazzamenti anomali in classifica. Nella prima sessione la Scuderia ha lavorato sull’ottimizzazione dei livelli di raffreddamento delle varie componenti, aspetto sempre cruciale in Messico, concentrandosi sulla messa a punto a partire dalla sessione pomeridiana. Sia Leclerc che Sainz hanno provato tutte le mescole portate in Messico da Pirelli, inclusa una C4 da testare per il prossimo anno.

FP1. Nella prima sessione Charles e Carlos hanno girato con gomme prototipo Hard e Soft, ottenendo i rispettivi migliori tempi con la mescola più morbida: 1’20”297 per il monegasco – autore di 30 tornate – e 1’20”479 per lo spagnolo che ha perso un quarto d’ora di tempo pista a causa di un problema idraulico che però la squadra ha risolto in molto rapidamente, permettendogli comunque di completare 23 tornate e il programma previsto.

FP2. Leclerc e Sainz hanno iniziato anche il turno del pomeriggio con le gomme prototipo per poi passare alle mescole Medium e Soft, con le quali hanno ottenuto i rispettivi migliori tempi in 1’18”952 e 1’19”257. Nell’ultimo terzo della sessione entrambi i piloti hanno caricato carburante girando con pneumatici Medium. Charles nel complesso ha percorso 33 giri, uno in meno di Carlos.

Sabato. Domani le qualifiche sono in programma alle 15 locali (23 CET) e saranno precedute dalla terza sessione di prove libere (ore 11.30 locali, 19.30 CET), un turno particolarmente importante per rifinire nei dettagli la messa a punto sulla quale c’è ancora da lavorare sia sul giro secco che in configurazione gara.