F1 | Alex Albon: “Marko non è cattivo come sembra”

Alex Albon dopo un anno e mezzo in Red Bull è stato retrocesso nel ruolo di terzo pilota, e girato in DTM, prima di trovare posto nel 2022 alla Williams, dove farà coppia con Nicholas Latifi.

Il pilota thailandese di passaporto britannico nonostante sia stato di fatto – almeno temporaneamente – silurato dall’universo Red Bull ha speso belle parole per Helmut Marko, il superconsulente di Milton Keynes nonché figura chiave per ciò che concerne la politica piloti del gruppo.

“Per i media Helmut Marko ricopre il ruolo del cattivo di tuno ma non è assolutamente così – le parole di Albon – Helmut ha un ruolo difficile, ma è tutto il mondo Red Bull ad essere molto competitivo, è una squadra vincente e servono risultati, se non li ottieni non sono felici. E’ la loro cultura della vittoria, ed è giusto così. Quando sei in un top team c’è più pressione, l’esperienza può fare la differenza ed è molto importante la confidenza con la monoposto. Ad esempio guidare la Red Bull non è così facile per me o come può esserlo per Perez così come lo è per Verstappen”.