F1 | GP Giappone, Risultati Libere 1: Verstappen apre le danze a Suzuka ma la Ferrari brilla

Si è da poco conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone. Sul tracciato di Suzuka, il più veloce è stato Max Verstappen che ha preceduto il compagno di squadra Sergio Perez e la Ferrari di Carlos Sainz. Il tre volte iridato, ha registrato il suo best lap in 1:30.056.

La sessione è stata interrotta con bandiera rossa a causa dell’incidente di Logan Sargeant. Il pilota della Williams ha impattato contro le barriere, fortunatamente senza conseguenze. Davvero un periodo difficile per l’americano che si trova a guidare una macchina non sua. Infatti la sua monoposto è passata ad Alex Albon.

Tornando alla sessione odierna, notevole il passo delle Ferrari che nonostante un breve long run, vede Leclerc e Sainz più performanti rispetto a Verstappen. Quarta e quinta posizione per le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, seguite dalla Ferrari di Charles Leclerc. Settimo Fernando Alonso con Aston Martin; l’asturiano precede la McLaren di Oscar Piastri.

A chiudere la TOP 10, troviamo l’idolo di casa Yuki Tsunoda su Racing Bulls e Lando Norris.

Appuntamento con il secondo turno di libere a partire dalle 08:00, sul nostro sito F1GrandPrix!

FP1 CLASSIFICATION (60/60 mins)

Red Bull on top, Hamilton and Russell split the two Ferraris 👀#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/WNEqbLHrcU

— Formula 1 (@F1) April 5, 2024