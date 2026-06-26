DIRETTA F1 | GP Austria 2026: Live Prove Libere 1

Diretta F1 Austria – Amici di Motorionline, buon pomeriggio e benvenuti al commento del primo turno di libere del Gran Premio d’Austria. Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Spielberg dove dalle 13:30 i piloti scenderanno in pista per la prima sessione.

Segui con noi la diretta su questa pagina con aggiornamenti in tempo reale, live timing e news dal circuito!

DIRETTA PROVE LIBERE 1 GP AUSTRIA DALLE 13:30

14:41 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 17 con le FP2!

14:40 Kimi Antonelli apre le danze a Spielberg con il miglior tempo in 1:07.796, precedendo di soli 40 millesimi George Russell. Terza posizione per la McLaren di Oscar Piastri a 1 decimo, davanti alla Red Bull di Max Verstappen che ha avuto un problema ad inizio turno. Lewis Hamilton è quinto con un gap importante: sette decimi da Antonelli. Nelle FP2 sarà in pista anche Charles Leclerc che ha lasciato il sedile a Dino Beganovic in questa sessione.

14:29 BANDIERA A SCACCHI! La Cadillac di Perez è ferma in pista, fine della sessione!

14:20 Terzo tempo per Piastri davanti a Verstappen

14:15 Salto in avanti di Hamilton, terzo ma a sette decimi di distacco con gomma soft, le Mercedes sono con gomma gialla

14:08 Salto in avanti per Lindblad che si mette in terza posizione

14:00 Mercedes con gomma soft, così come Verstappen. TOP 10: Antonelli S, Russell S, Verstappen S, Piastri M, Beganovic M, Hamilton M, Lindblad H, Bearman M, Hulkenberg H e Gasly H

13:54 Antonelli è tornato al comando con 1:08.448

13:51 Beganovic con la Ferrari di Leclerc sale in nona posizione

13:50 TOP 10: Russell, Antonelli, Lindblad, Hulkenberg, Colapinto, Bearman, Albon, Gasly, Bottas e Perez

13:43 Problemi idraulici anche per la McLaren di Norris

13:40 Davanti a tutti in questo momento c’è Antonelli con 1:09.119 con media davanti a Russell

13:35 Non un buon inizio per Red Bull: Verstappen fermo in pit-lane, Hadjar ai box per problemi alla power unit

13:30 SEMAFORO VERDE! Anche oggi tanti rookie dalla Formula 2 in pista

🟢 GREEN LIGHT 🟢 FP1 is underway at the Red Bull Ring and it's Dino Beganovic who leads us out on track! 😎#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/toVxrlGh07 — Formula 1 (@F1) June 26, 2026