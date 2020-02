Test F1 | Ferrari, 402 giri per Vettel nelle due settimane a Barcellona

Sebastian Vettel ha concluso i suoi test pre-stagionali con 145 giri, pari a 675 chilometri. Il pilota tedesco oggi ha portato a termine senza intoppi la simulazione di un intero weekend di gara al volante della SF1000. Dopo la pioggia caduta nella notte, Seb ha atteso che le condizioni della pista migliorassero ed è sceso sul tracciato per compiere un giro di installazione con gomme intermedie una ventina di minuti dopo il semaforo verde. Ha poi aspettato nel garage che la pista fosse completamente asciutta e ha iniziato la simulazione del weekend di gara girando con gomme C3, C4 e C5. Come nella giornata di ieri, a complicare la vita ai piloti è stato il vento che ha reso più insidiose certe curve. Poco prima della pausa pranzo il quattro volte campione del mondo ha abbozzato una simulazione di qualifica stabilendo il proprio miglior tempo di giornata in 1:16.841.

Nel pomeriggio il team è stato impegnato nella simulazione di gara che ha visto la squadra ripetere in tutto e per tutto le procedure che vengono effettuate nella domenica di un Gran Premio. Seb per questo tipo di attività ha alternato mescole C2 e C3 completando i 300 chilometri della distanza di gara senza problemi. Prima di terminare la sessione, il tedesco è tornato in pista per una serie di run finalizzati a raccogliere ulteriori dati per analizzare nel dettaglio il comportamento della vettura. Complessivamente nel corso della seconda sessione di test Seb ha percorso 229 giri, pari a 1.066 chilometri. Vettel dunque arriva al via della stagione con all’attivo 402 giri (1.871 chilometri), pari a circa la distanza di sei Gran Premi.

Domani sarà l’ultimo giorno di test, che vedrà impegnato in pista Charles Leclerc. Il monegasco avrà il compito di raccogliere gli ultimi dati da portare a Maranello in preparazione del Gran Premio d’Australia, prima gara della stagione in programma il 15 marzo a Melbourne (ma ancora da confermare per l’emergenza Coronavirus).