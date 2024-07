Formula 1 | Sainz rimanda il 2025: “Voglio vincere quest’anno con la Ferrari”

Formula 1 Sainz Ferrari – In attesa di capire con quale squadra proseguirà la propria carriera in Formula 1, Carlos Sainz ha tracciato le linee guida per questo mondiale 2024 di Formula 1, evidenziando come il suo unico scopo, ad oggi, sia quello di tornare a trionfare con i colori della Ferrari. Lo spagnolo, dopo la vittoria ottenuta a Melbourne, intende continuare a spingere con la squadra per lo sviluppo della SF-24, così da garantirsi altri risultati importanti in questa seconda metà di campionato. Qualcosa che gli consentirebbe di chiudere al meglio una parentesi comunque felice della sua carriera in Formula 1. Sainz, ricordiamo, lascerà il sedile a Lewis Hamilton nel 2025 e non ha ancora ufficializzato i propri piani per la stagione che scatterà il prossimo marzo.

Sainz vuole vincere ancora con la Ferrari

“Spero di poter continuare a puntare a vittorie e podi. Credo che alla fine debba essere questo l’obiettivo di quest’anno. Personalmente sarò lì per cercare di ottenerli, come d’altronde ho fatto negli ultimi tre anni. Per quanto riguarda il campionato, sappiamo che l’impresa è parecchio complicata, visto il livello che ha mostrato il binomio composto da Max Verstappen e dalla Red Bull. Noi, come squadra, siamo sempre riusciti a raccogliere le opportunità che ci sono capitate lungo il nostro cammino, come a Melbourne. Sono stato molto orgoglioso, non tanto per la vittoria in sé, quanto per la situazione in cui mi trovavo all’inizio dell’anno. È stato un momento molto speciale della mia carriera e probabilmente uno dei più felici della mia vita”.