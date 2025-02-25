Formula 1 | Red Bull alla prova del nove: senza Newey, Verstappen cerca la storia

Formula 1 Red Bull Verstappen – 12 mesi fa, alla vigilia dei test in Bahrain, la Red Bull sembrava destinata a un dominio incontrastato. Forte di un 2023 con 21 successi su 22 gare, la squadra di Milton Keynes appariva irraggiungibile per gli avversari. L’evoluzione della stagione successiva ha però ribaltato ogni previsione, con Ferrari e McLaren capaci di colmare il divario e la scuderia austriaca vittima di sviluppi poco efficaci. Un’involuzione che ha portato la squadra a perdere terreno fino al punto più inatteso: l’esclusione dalla lotta per il titolo Costruttori.

Verstappen ha fiducia nella Red Bull

Max Verstappen, grazie a una prima parte di campionato solida e al suo straordinario talento, è comunque riuscito a conquistare il quarto titolo iridato consecutivo. Ora, nel 2025, l’olandese punta a un’impresa mai riuscita in Formula 1: vincere cinque campionati di fila. Un traguardo che si presenta più complesso che mai, con la Red Bull chiamata a dimostrare di poter mantenere la competitività senza il contributo di Adrian Newey. Il percorso seguito nel 2024 sotto la direzione tecnica di Pierre Waché non ha dato i risultati sperati, tanto da rendere necessario un cambio di rotta. E proprio in tal senso, a Milton Keynes, si è deciso di rivedere alcune scelte progettuali, nella speranza di trovare una strada più efficace per tornare al vertice.

Verstappen, alla vigilia dei test in Bahrain, ha ribadito la fiducia nella squadra e nella nuova monoposto. “La motivazione c’è. L’anno scorso non è stato semplice, ma abbiamo comunque vinto il campionato. Sono entusiasta di guardare avanti e di migliorare la macchina, già questo mi stimola molto”, ha dichiarato il campione del mondo, come riportato dalla BBC. Il riferimento a Newey, ormai lontano dalla Red Bull, non poteva mancare: “Non credo che dovremmo pensarci troppo. Ormai è fatta. Non c’è più. Le cose stanno così. È stato così anche l’anno scorso e mi fido delle persone che lo hanno sostituito. Ho molto rispetto per quello che Adrian ha fatto per la Red Bull, siamo rimasti in buoni rapporti e sono contento per lui che stia iniziando un nuovo progetto”.

Una nuova era senza Newey

La stagione 2025 si preannuncia quindi come un banco di prova cruciale per la Red Bull, chiamata a rispondere agli interrogativi lasciati in sospeso dopo un anno difficile. Il Bahrain sarà il primo vero test per valutare il potenziale della RB21 e capire se la squadra sia riuscita a superare le difficoltà della scorsa stagione. Verstappen, dal canto suo, è pronto a difendere il titolo e a scrivere una nuova pagina di storia.

