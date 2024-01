Negli ultimi giorni si è parlato tanto dello sfottò da parte di Calum Nicholas, meccanico della Red Bull, che su Twitter, X, o come cavolo vi pare ha scritto così: “La pre-stagione non inizia ufficialmente fino a quando alcune notizie casuali non affermano che la Ferrari abbia trovato un milione di cavalli durante l’inverno”.

Molti potrebbero prenderla come una presa in giro nei confronti della Rossa, e infatti sotto questo post, ci sono alcuni tifosi italiani in difesa della Scuderia di Maranello, rimarcandone la storia nonostante tanti anni di insuccessi. In realtà, volendo andare più a fondo nelle parole di Calum, crediamo che abbia voluto evidenziare come la narrazione attorno alla Ferrari, specialmente in inverno e quindi con i motori spenti sia assolutamente sbagliata da parte dei più. Già nel 2023 in molti hanno pensato di pompare notizie che in realtà notizie non sono, affermando di come la Ferrari, al simulatore, avesse guadagnato uno o più secondi, salvo poi scendere in pista e andare quasi a marcia indietro.

Non vogliamo tornare troppo su quella questione, e nel 2024 non sono mancate le classiche sviolinate perché “A Maranello affermano che…” quando in realtà nemmeno gli ingegneri che hanno lavorato sulla nuova vettura possono dire con esattezza cosa vedranno dai test del Bahrain in poi, perché il simulatore può darti delle indicazioni, delle previsioni, ma fino a quando la macchina non tocca realmente la pista, si tratta solo di speculazioni. E qui torniamo al tweet di Calum Nicholas, volto noto del box Red Bull per chi frequenta il paddock. E’ uno sfottò più al contesto che circonda la Ferrari che alla Ferrari stessa, ma vogliamo rimarcare, ancora una volta, che non tutti sono allineati su un determinato pensiero (e menomale) e che non tutti i giornalisti scrivono o pensano le stesse cose perché “Mio cugino mi ha detto”. Non funziona così.