F1 | GP Bahrain, qualifiche: Verstappen guida la doppietta Red Bull

Pole position per Max Verstappen nelle qualifiche valide per il Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una Q3 spettacolare e caratterizzata da un grande equilibrio nelle zone di vertice, l’olandese è riuscito a conquistare la 21° partenza al palo della carriera, fermando il proprio best crono in 1’29″708, circa un decimo e mezzo più rapido del proprio compagno di scuderia, Sergio Perez, autore anche lui di una prestazione di assoluto livello, a conferma della grande competitività espressa dalla RB19 in queste prime uscite della stagione.

Il due volte Campione del Mondo, nonostante vari alti e bassi nel corso della sessione stessa, a causa di un bilanciamento inaspettatamente “ballerino”, ha sfruttato al massimo il potenziale della propria monoposto, confermando di fatto le aspettative della vigilia. Un epilogo importante che gli permetterà di gestire al meglio le prime fasi della corsa di domani.

Bene anche “Checo”, vicino al compagno e pronto a giocarsi delle chance importanti per la gara. Terza posizione per Charles Leclerc, fermo “strategicamente” ai box durante l’ultimo tentativo della Q3 (Ferrari ha preferito risparmiare un set di morbide per domani), seguito dall’altra Rossa di Carlos Sainz e dall’Aston Martin di Fernando Alonso, più indietro rispetto alle libere ma pronto ad approfittare di eventuali “svarioni” che verranno commessi dai piloti davanti a lui.

Sesta e settima posizione per le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, ancora alle prese con una W14 visibilmente inferiore rispetto a Ferrari, Red Bull e – clamorosamente – Aston Martin, seguito dall’acciaccato Lance Stroll e dalla Alpine di Esteban Ocon. Completa la graduatoria dei primi dieci Nico Hulkenberg, autore di una gran performance alla prima qualifica con i colori della Haas.

Deludono i rookie: Oscar Piastri (McLaren) ha concluso il sabato in 19°, mentre Nyck De Vries (AlphaTauri) non è riuscito ad andare oltre la 20° piazza. Appuntamento alle 16.00 di domani, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV (differita di qualche ora su TV8), per la partenza di questo GP del Bahrain, round inaugurale di una stagione che si preannunciar incerta ed emozionante.

PROVISIONAL CLASSIFICATION Here's how everyone crossed the line in our first qualiying session of the season!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/tUOEzkNvjW — Formula 1 (@F1) March 4, 2023

