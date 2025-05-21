F1 | Via libera ai fondi per i GP di Monza e Imola

Per assicurarsi entrambe le tappe italiane sul calendario di Formula 1, Monza e Imola, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha stanziato 5 milioni di euro a stagione dal 2026 al 2032, a favore della Federazione sportiva nazionale-ACI.

“Il Governo riconosce la straordinaria importanza dei Gran Premi di Formula 1 di Monza e Imola non solo come eventi sportivi di caratura mondiale, ma anche come fondamentali volani economici e vetrine internazionali per la Lombardia e l’Emilia-Romagna”, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

“L’investimento – si legge ancora nella nota- mira a garantire la continuità e il successo di queste manifestazioni iconiche, sostenendo l’indotto turistico e l’immagine del nostro Paese nel panorama globale del motorsport. Le misure adottate a favore dei grandi eventi sportivi significano anche supportare concretamente queste eccellenze territoriali”.

