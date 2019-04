F1 | Vettel: “Che noia, storia che va avanti da anni”, la replica di Wolff

Dopo la quarta doppietta consecutiva della Mercedes, Sebastian Vettel ha ammesso che sarà difficile battere le Frecce d’Argento a Barcellona, tra due settimane. Il circuito spagnolo è stato teatro di un’ottima pre-season per la Ferrari che avrà a disposizione nuovi aggiornamenti. Al termine della gara, il tedesco ha espresso il suo disappunto per l’ennesima sconfitta:

“E’ noioso… non è così? E non parlo solo delle ultime quattro gare ma questa storia va avanti da almeno cinque anni. C’è molto lavoro da fare ancora, la nostra macchina non è lenta ma la Mercedes è più veloce, sfortunatamente. A loro viene tutto più facile, riescono ad estrarre le performance migliori dalla macchina e dalle gomme”.

Toto Wolff ha replicato alle affermazioni del quattro volte campione del mondo:

“Non penso che la Formula 1 sia noiosa. Se guardiamo la Formula 2 ci sono più incidenti e safety cars ma i piloti della Formula 1 sono più puliti. Stiamo parlando dei piloti più forti al mondo. Da appassionato, vorrei vedere più vincitori e più battaglie dall’inizio alla fine ma, sono a capo della Mercedes e faccio di tutto affinché le cose vadano nel miglior modo possibile”.