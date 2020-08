F1 | Todt e la lotta al razzismo: “Apprezzo l’impegno di Hamilton”

In una chiacchierata concessa ai microfoni della Reuters, Jean Todt è tornato sulla lotta al razzismo che sta portando avanti Lewis Hamilton, sottolineando come Liberty Media e FIA abbiano apprezzato l’impegno messo in campo dall’inglese nel corso degli ultimi due mesi.

Secondo il Presidente della FIA, il sei volte Campione del Mondo sta sfruttando la Formula 1 per mandare un messaggio forte e importante, aspetto che deve portare tutti gli organi di questo sport a offrire il loro contributo a questa importante causa.

“Apprezzo le persone che si impegnano negli aspetti in cui sentono di poter portare qualcosa”, ha affermato Jean Todt. “Lo ammiro e per quanto saremo in grado di contribuire, lo faremo”.