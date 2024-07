F1 | Sauber, Bottas torna in Q2: “I nuovi componenti stanno funzionando bene”

Budapest – I nuovi aggiornamenti della Sauber sembrano funzionare e lo dimostra l’ingresso in Q2 di Valtteri Bottas. I nuovi componenti sono stati infatti montati solo sulla vettura del finlandese, che supera il Q1 con una ottima decima posizione; nel Q2 Valtteri riesce a mettersi in sesta fila con la dodicesima posizione, mettendosi quindi vicino alla zona punti, suo obiettivo.

Bottas: “I nuovi componenti stanno funzionando bene”

“Sono felice di come sia andata oggi. Credo che abbiamo sfruttato al massimo la vettura, senza lasciar nulla di incompiuto: è una bella sensazione, un passo nella direzione giusta rispetto alle ultime qualifiche. Eravamo davvero vicini al Q3, ci separavano giusto un paio di decimi, il che ci conferma che i nuovi componenti stanno funzionando bene. La pista è migliorata rispetto ieri, e questo ci ha permesso di giocarcela. Credo che potremo lottare per i punti: è difficile sorpassare su questa pista, e questo ci aiuterà in difesa, ma speriamo di poter attaccare e avanzare verso la top 10, è il nostro obiettivo”.

Zhou: “Fuori dal Q2 per un soffio”

Qualifica diversa per Zhou Guanyu, diciottesimo. Il cinese – ancora con la vecchia specifica – non è riuscito a gestire bene il bilanciamento della vettura, mancando l’ingresso al Q2 per due decimi.

“Le condizioni in qualifica erano complicate. Il mio ultimo tentativo è stato pulito, la pista era asciutta, ma ho faticato col bilanciamento e così sono rimasto fuori dal Q2 per un soffio. La vettura è migliorata, ci sono dei progressi e la direzione intrapresa dal team con gli aggiornamenti sulla vettura di Valtteri è quella giusta. La gestione gomme in gara sarà cruciale per recuperare posizione: sono fiducioso, il team continuerà a spingere e a fare in modo che tutto vada per il meglio”.