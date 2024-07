Formula 1 | GP Ungheria, la griglia di partenza

Formula 1 GP Ungheria – Poche ore e sul tracciato dell’Hungaroring, a Budapest, scatterà il prossimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine della splendida qualifica di ieri pomeriggio, Lando Norris si è garantito la seconda partenza al palo della stagione, nonché la terza della carriera, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Oscar Piastri, lontano appena 22 millesimi, e la Red Bull di Max Verstappen, pronto ad una gara d’attacco pur di resistere all’assalto delle due MCL38 in classifica mondiale.

Quarta posizione per la Ferrari di Carlos Sainz, seguito da Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fernando Alonso e Lance Stroll. A completare la top dieci sull’angusto tracciato magiaro Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda con una Racing Bulls finalmente in grado di estrarre il massimo del potenziale dal pacchetto di evoluzioni presentato a Silverstone.

Indietro George Russell e Sergio Perez: il primo, autore di un’errore di valutazione con la squadra in Q1, si accomoderà in 17° piazza, mentre il secondo – finito contro le barriere nella prima manche di ieri – dovrà recuperare dalla 16° posizione. Appuntamento alle 15.00 di questo pomeriggio per la partenza di questo appuntamento mondiale in Ungheria. Diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.

GP Ungheria, la griglia di partenza

PRIMA FILA

1° Lando Norris (McLaren)

2° Oscar Piastri (McLaren)

SECONDA FILA

3° Max Verstappen (Red Bull)

4° Carlos Sainz (Ferrari)

TERZA FILA

5° Lewis Hamilton (Mercedes)

6° Charles Leclerc (Ferrari)

QUARTA FILA

7° Fernando Alonso (Aston Martin)

8° Lance Stroll (Aston Martin)

QUINTA FILA

9° Daniel Ricciardo (RB)

10° Yuki Tsunoda 8RB)

SESTA FILA

11° Nico Hulkenberg (Haas)

12° Valtteri Bottas (Sauber)

OTTAVA FILA

13° Alexander Albon (Williams)

14° Logan Sargeant (Williams)

NONA FILA

15° Kevin Magnussen (Haas)

16° Sergio Perez (Red Bull)

DECIMA FILA

17° George Russell (Mercedes)

18° Guanyu Zhou (Sauber)

UNDICESIMA FILA

19° Esteban Ocon (Alpine)

20° Pierre Gasly (Alpine)