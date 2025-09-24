Formula 1News F1

F1 | Sainz: “A podio in Williams prima di Hamilton con Ferrari? Quello che fanno gli altri non mi riguarda”

Lo spagnolo ha disputato uno straordinario weekend a Baku, riportando la Williams in Top 3

di Piero Ladisa24 Settembre, 2025
F1 | Sainz: “A podio in Williams prima di Hamilton con Ferrari? Quello che fanno gli altri non mi riguarda”

Quello dell’Azerbaijan è stato un weekend da incorniciare per Carlos Sainz. Lo spagnolo, protagonista di un fine settimana praticamente perfetto, si è regalato il primo podio con la Williams tra le strade di Baku.

Interpellato sul risultato conseguito nel Gran Premio dell’Azerbaijan, Sainz ha preferito glissare l’argomento sul piazzamento a podio con la scuderia di Grove prima che ci riuscisse Lewis Hamilton in Ferrari mantenendo il focus sulla propria squadra.

Proprio lo spagnolo, che a Maranello ha vissuto quattro stagioni tra il 2021 e il 2024, ha ceduto il sedile al sette volte campione del mondo.

“Onestamente, quello che fanno gli altri non mi riguarda – ha dichiarato Sainz, discutendo nella conferenza stampa post GP – Quello che mi interessa è che abbiamo colto al volo la prima occasione di salire sul podio con la Williams. Abbiamo sfruttato la prima chance di salire sul podio, ed eccola lì”.

