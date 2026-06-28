DIRETTA F1 | GP Austria 2026: La Gara in DIRETTA [TEMPI E FOTO]

Diretta GP Austria F1 – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il Red Bull Ring di Spielberg dove, a partire dalle 15, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio d’Austria. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara!

Davanti a tutti scatterà la Mercedes di George Russell, accanto alla Ferrari di Charles Leclerc che chiude la prima fila. Dalla seconda fila, partiranno Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla McLaren di Lando Norris che occupano la terza fila. Oscar Piastri apre la quarta fila davanti a Isack Hadjar, con le Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad a chiudere la TOP 10.

DIRETTA GP AUSTRIA DALLE 15

16:54 Grazie per averci seguito! Appuntamento tra pochi giorni con il Gran Premio di Silverstone. Buona serata!

GIRO 71 – ULTIMO GIRO! George Russell vince il Gran Premio d’Austria! Sul podio Max Verstappen e Kimi Antonelli. Quarto Piastri davanti a Hamilton, Hadjar, Norris, Leclerc, Lawson e Lindblad a chiudere la Top 10

GIRO 70 – Inizia il penultimo giro, Antonelli sotto il secondo da Verstappen

GIRO 68 – 3.5 il distacco tra Russell e Verstappen

GIRO 66 – Verstappen si porta a 4 secondi da Russell

GIRO 63 – Antonelli a 3.4 da Verstappen

GIRO 60 – Pit-stop per Leclerc con gomma rossa

GIRO 59 – Russell ha un vantaggio di 6 secondi su Verstappen

GIRO 56 – Hadjar sorpassa Leclerc e sale sesto

GIRO 55 – 8.6 Il vantaggio di Russell su Verstappen

GIRO 52 – Hamilton sorpassa Leclerc, per la quinta posizione. TOP 10: Russell H, Verstappen H, Antonelli H, Piastri H, Hamilton H, Leclerc H, Hadjar H, Norris H, Lawson M, Lindblad M

GIRO 51 – Antonelli chiamato al pit-stop, Russell leader

GIRO 50 – Pit-stop di Verstappen, gomma hard

GIRO 48 – Pit-stop per Norris, gomma hard

GIRO 47 – Stroll costretto al ritiro. 3.3 il vantaggio di Verstappen

GIRO 44 – Pit-stop per Russell, gomma hard. Verstappen leader

GIRO 43 – Pit-stop per Hamilton e Piastri, gomma hard

GIRO 42 – Alonso riceve 5 secondi di penalità per eccesso velocità in pit lane

GIRO 40 – Verstappen a 1.3 da Russell

GIRO 37 – Hamilton sorpassa Leclerc e sale quinto. Pit-stop per Leclerc, gomma hard

GIRO 35 – TOP 10: Russell H, Verstappen H, Antonelli H, Leclerc H, Piastri H, Hamilton S, Hadjar M, Norris H, Lindblad H e Lawson H

GIRO 31 – Hamilton sorpassa Hadjar e sale sesto

GIRO 30 – TOP 10: Russell H, Verstappen H, Leclerc H, Antonelli H, Piastri H, Hadjar M, Hamilton S, Norris H, Lindblad H e Lawson H

GIRO 26 – Pit-stop per Hamilton, gomma soft

GIRO 24 – Sainz fermo sul rettilineo. Pit-stop Antonelli, gomma hard. VIRTUAL SAFETY CAR

GIRO 22 – Hamilton sorpassa Verstappen ma l’olandese si riprende la posizione. Antonelli comunica che non può frenare

GIRO 19 – Pit-stop per Russell che monta gomma hard. Antonelli leader della gara

GIRO 16 – Hamilton sorpassa Lindblad e sale ottavo

GIRO 14 – Pit-stop per Leclerc, gomma hard. TOP 10

GIRO 13 – Pit-stop per Hamilton, gomma hard

GIRO 12 – Verstappen chiede penalità su Hamilton per averlo accompagnato fuori

GIRO 11 – Sorpasso di Verstappen su Hamilton per la terza posizione, Hamilton non ci sta e si riprende la terza piazza ma Max prova all’esterno! Hamilton tiene la posizione

GIRO 10 – Tre secondi di vantaggio per Russell su Hamilton

GIRO 8 – Antonelli passa Leclerc e sale quarto

GIRO 5 – 1 secondo tra Russell e Hamilton. Doppio ritiro per le Cadillac

GIRO 3 – Notato Antonelli per aver tratto vantaggio. TOP 10 (tutti con media): Russell, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Antonelli, Piastri, Norris, Lawson, Hadjar e Lindblad

GIRO 2 – Antonelli va ancora lungo e cede la posizione a Verstappen.

GIRO 1 – Ottimo start di Russell davanti a Leclerc e Hamilton. Lungo di Antonelli. Hamilton sorpassa Leclerc e sale secondo

15:03 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

15:00 Parte il giro di formazione!