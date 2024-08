F1 | Ferrari, Vasseur: “Dopo Monaco non è stata dura solo per Leclerc, ma per tutta la squadra”

La gara di Montecarlo rappresenta, ad oggi, il punto più alto della stagione Ferrari grazie al successo ottenuto da Charles Leclerc tra le stradine di casa del Principato. Dall’appuntamento monegasco è come se la scuderia del Cavallino avesse perso quelle certezze che fino a quel momento ne avevano scandito, in positivo, la stagione. Difatti dopo Monaco la Ferrari è come se si fosse persa, perdendo terreno nei confronti della Red Bull e facendosi superare nel Mondiale costruttori da una rinata McLaren.

Discutendo delle gare estive della Ferrari, Frederic Vasseur ha sottolineato le criticità della monoposto e al tempo stesso parlando di Leclerc ne ha analizzato le difficoltà che ha incontrato lungo questo periodo. Nonostante i problemi riscontrati, Charles è riuscito ad ottenere il quarto posto in Ungheria e la pole e il podio in quel di Spa.

“Non riguarda solo Charles, è dura per la squadra – ha dichiarato Vasseur, intervistato da Lawrence Barretto sulle colonne di formula1.com – Dopo Monaco abbiamo avuto una sequenza difficile. In Canada non eravamo messi male. Ciò che è chiaro è che la macchina è un po’ più difficile da guidare negli ultimi due appuntamenti e anche il livello di aspettativa di Charles è un po’ più alto”.

Il team principal del Cavallino ha aggiunto: “È la vita di una squadra, ha alti e bassi. Abbiamo discussioni continue con Charles. Lui conosce la situazione dalla nostra parte, cosa facciamo bene e cosa abbiamo sbagliato e sa che a volte ha fatto degli errori. Ma non siamo nella situazione in cui stiamo cercando di dare la responsabilità a qualcuno”.

Il manager francese, completando il discorso, ha detto: “Lavoriamo insieme da anni, ci conosciamo perfettamente, sappiamo che stiamo spingendo, sappiamo che dobbiamo sistemare solo delle cose. Non siamo assolutamente nella situazione di puntare il dito. È anche qui che è bello avere un rapporto personale”.