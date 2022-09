F1 | Red Bull, Verstappen: “Nel complesso è stato un buon giro, finora weekend divertente”

Secondo tempo per Max Verstappen nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia. L’olandese, nella decisiva battaglia per la pole position, ha pagato poco meno di un decimo e mezzo dalla Ferrari di Charles Leclerc che domani scatterà davanti a tutti.

Il campione del mondo in carica però non partirà al fianco del monegasco, in quanto dovrà scontare una penalità che lo costringerà a scattare dalla seconda fila e più precisamente dalla quarta posizione. Nonostante l’handicap della penalità, Verstappen cercherà di recuperare il terreno perso senza però prendere rischi alla prima curva.

“Siamo arrivati vicini alla pole position – ha dichiarato Verstappen intervistato al termine delle qualifiche – Chiaramente abbiamo scelto di avere più carico aerodinamico qui, sul giro secco non è l’assetto migliore ma per domani potremo essere piuttosto forti sapendo che dovremo partire un pochino più indietro. Nel complesso è stato un buon giro, finora mi sono divertito per tutto il weekend e credo che sarà una battaglia interessante domani. La partenza? Cercherò di stare lontano dai guai, andando avanti per la mia gara”.