F1 | Red Bull, Marko: “Vantaggio di Verstappen può ridursi rapidamente se non otteniamo prestazioni”

È una Red Bull in chiara difficoltà quella che sta affrontando questa decisiva parte di stagione, dove la scuderia di Milton Keynes è stata salvata in varie occasioni dal talento di Max Verstappen. Ma non sempre il campione del mondo incarica riesce a metterci la classica pezza, come avvenuto a Monza dove la RB20 numero 1 non è andata oltre la sesta posizione. Una situazione non certa semplice, che rischia seriamente di rimettere in gioco Lando Norris nel Mondiale piloti.

Attualmente, con ancora otto gare da disputare, il vantaggio dell’alfiere della Red Bull sul diretto rivale della McLaren è di 62 punti. Ma continuando a fornire prestazioni del genere, non certo all’altezza di quella mostrate ad inizio anno, la scuderia anglo-austriaca rischia seriamente di dover abdicare in entrambe le corone iridate.

Sulla situazione di difficoltà della Red Bull ne ha discusso Helmut Marko che ha ammesso in tutta onestà che la squadra deve migliorare i propri risultati, per evitare un finale drammatico – sportivamente parlando – sia per il team che per lo stesso Verstappen.

“Nonostante la nostra mancata prestazione, Max è ancora avanti di 62 punti – ha dichiarato Marko, intervistato dalla testata OE24 – Ma questo vantaggio può ridursi rapidamente se continuiamo così. Se non gli diamo un’auto guidabile e non forniamo prestazioni del genere ancora un paio di volte, allora tutto è possibile”.

Da parte di Marko non è mancato un’analisi su Sergio Perez: “Checo non è male, è solo più lento. Ma ovviamente la priorità è che Max vinca il campionato del mondo piloti”.