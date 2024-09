F1 | Racing Bulls, Tsunoda: “La brutta partenza ci ha impedito di andare a punti” 

Singapore – La Racing Bulls si ritrova ancora lontana dalla zona punti, ma al centro del gossip e delle polemiche a Singapore.

Il team di Faenza diversifica le strategie con i suoi piloti, mettendo Yuki Tsunoda sulla media alla partenza, mentre Daniel Ricciardo opta per la soft. Il giapponese, undicesimo al via, si ritrova coinvolto in una piccola lotta con Lewis Hamilton e taglia il traguardo in dodicesima posizione. Diversa, invece la gara di Daniel, che con un pit-stop anticipato si ritrova fuori dai giochi e nelle ultime posizioni, con una VCARB01 che non gli permette di lottare e tornare davanti. Sono già tanti i rumours sul futuro di Ricciardo a questo punto – già dall’inizio del weekend si dice che questo possa essere l’ultimo per lui, destinato ad essere sostituito da Liam Lawson – ma quanto accade a fine gara desta ancor più sospetti: l’australiano viene richiamato ai box per rimettere gomma soft e andare per il giro veloce, con l’obiettivo di strappare il punto extra al leader della corsa Lando Norris. A fine gara, in radio Max Verstappen ringrazia, facendo insorgere la McLaren.

Tsunoda: “La brutta partenza ci ha impedito di andare a punti”

“La partenza è stata frustrante, perché purtroppo sono stato superato da alcune vetture e ho perso posizioni importanti. Abbiamo allungato il più possibile il primo stint fino al trentatreesimo giro e con le gomme medie è stato piuttosto difficile. In quella situazione, aspettavamo una Safety Car che ci avrebbe potuto dare una buona opportunità, ma non è successo perché la gara è filata liscia. Poi abbiamo cambiato gomme, montando le Soft. L’ultimo run è stato abbastanza buono e mi sono sentito meglio rispetto a quando girava con le medie, ma la brutta partenza è stata il nostro problema principale oggi che ci ha impedito di andare a punti”.

Ricciardo: “Non eravamo abbastanza veloci, anche Yuki è fuori dalla zona punti”

“È stata una gara difficile. Dopo le qualifiche sfortunate di ieri, sapevamo di dover provare qualcosa con la nostra strategia. Siamo partiti aggressivi con la gomma morbida e abbiamo cercato un’opportunità. È stata una corsa difficile per i sorpassi, non ci sono stati tanti piloti che si sono fatti largo tra gli avversari. Alla fine, non siamo stati abbastanza veloci e anche Yuki ha terminato la gara fuori dalla zona punti. Nei giri finali siamo stati in grado di fare il giro più veloce della gara ed è stato un piacere farlo. È stato davvero speciale esser stato votato dai miei fan come pilota del giorno”.

