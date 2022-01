F1 | Prost e l’addio all’Alpine: “Rapporti sempre più complicati, Laurent Rossi vuole tutte le attenzioni”

A partire dalla nuova stagione Alain Prost non sarà più una figura di riferimento all’interno dell’Alpine. Il francese infatti non farà più parte della scuderia di Enstone, nella quale ricopriva il ruolo di consulente e direttore non esecutivo, avendo deciso di non rinnovare il contratto.

Parlando della situazione che si era generata, il quattro volte campione del mondo ha sottolineato come i rapporti con Laurent Rossi erano oramai compromessi ma soprattutto l’ex pilota di Renault, McLaren, Ferrari e Williams ha ammesso come l’attuale CEO dell’Alpine voglia gestire in maniera autonoma la squadra senza collaboratori.

“I rapporti si facevano sempre più complicati, sentivo che c’era molta gelosia. Il desiderio di Laurent Rossi è quello di stare da solo – ha dichiarato Prost a L’Equipe – Mi ha detto che non aveva più bisogno di un consigliere. Ad Abu Dhabi mi ha offerto un contratto che ho rifiutato. Laurent Rossi vuole tutte le attenzioni. Quello che mi interessa è essere in una squadra che ti ascolti e che ti coinvolga nelle decisioni. Quando il caposquadra non ti saluta nemmeno quando arrivi in ​​circuito è perché c’è più nemmeno rispetto, quindi non può più funzionare”.

Prost inoltre ha manifestato tutta la sua delusione per la fuga di notizia che è avvenuta sul suo conto prima ancora che ci fosse l’annuncio ufficiale che, ad oggi, non è: “Era stato concordato che l’avremmo annunciata insieme ad Alpine. Non c’è rispetto, mi dispiace. Mi mancheranno i team di Enstone e Viry”.