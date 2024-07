F1 | GP Bran Bretagna, Silverstone è di Lewis Hamilton! [RISULTATI]

F1 Gran Bretagna – Prestazione straordinaria di Lewis Hamilton sul tracciato di Silverstone, teatro del 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine di una gara vissuta con il coltello fra i denti e condizionata anche dalla pioggia, specialmente nella prima parte, l’inglese si è aggiudicato al 104° vittoria della carriera, interrompendo di fatto un digiuno che perdura da due anni e sette mesi (l’ultima affermazione risaliva al Gran Premio dell’Arabia Saudita del 2021). L’inglese, scattato dalla seconda fila, ha gestito alla grandissima il passaggio dalla mescola intermedia a quella d’asciutto, tenendosi alle spalle la Red Bull di Max Verstappen – mai domo nonostante una Red Bull palesemente inferiore a Mercedes e McLaren – e Lando Norris.

Una grande emozione non solo per lo stesso Lewis, ma anche per i tanti tifosi che hanno animato le tribune dell’autodromo situato nel Northemptonshire. Verstappen, secondo sotto la bandiera a scacchi, è riuscito a sistemare una corsa non semplice dove ha addirittura occupato anche la quinta piazza, mentre l’inglese della McLaren non è riuscito a coronare al meglio un gara che ad un certo punto sembrava sua. McLaren ha commesso diversi errori strategici, sia con lui che con Oscar Piastri, ed ha gettato al vento una vera e propria occasione d’oro.

L’australiano ha chiuso al quarto posto, tra l’altro col giro veloce segnato al penultimo giro, mentre a seguire si sono classificati Carlos Sainz, Nico Hulkenberg, Lance Stroll e Fernando Alonso. Alexander Albon e Yuki Tsunoda, infine, si sono garantiti gli ultimi piazzamenti all’interno della top dieci. Disastrosa la domenica di Charles Leclerc: il monegasco, nella prima parte, ha montato con troppo anticipo le gomme intermedie, aspetto che l’ha portato a perdere diverso tempo prezioso. Il risultato finale è una 15° piazza che dovrà portare l’intera squadra a fare delle analisi in vista dei prossimi appuntamenti. Prossima prova in programma tra due settimane a Budapest per il Gran Premio d’Ungheria.