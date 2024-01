F1 | Marko: “Sainz e Verstappen quasi alla pari alla Toro Rosso”

C’è stato un tempo nel quale Max Verstappen e Carlos Sainz hanno condiviso lo stesso box. Parliamo del 2015 quando entrambi debuttarono in Formula 1 nel team Toro Rosso. Intervistato da Marca, Helmut Marko ha ricordato quel periodo, in particolare la forte rivalità.

“Senza dubbio, Sainz è un ottimo pilota e alla Toro Rosso era quasi alla pari con Max. E’ stato sfortunato a trovarsi Max come compagno di squadra. Ricordo che nel suo primo test fatto a Silverstone, nelle curve veloci era più veloce di Vettel che era il nostro punto di riferimento”.

Come accennato prima, non è mancata la rivalità tra i due, al punto che Marko ha definito come “tossica” la relazione all’interno del box della Toro Rosso e della conseguente decisione di tenere Verstappen nel team:

“L’atmosfera tra i due alla Toro Rosso era particolarmente tossica. Per come era configurata la squadra non c’era un’altro modo per tenere Carlos con noi. Lui era quasi allo stesso livello di Max ma quando abbiamo dovuto scegliere, era chiaro su chi avremmo puntato”.