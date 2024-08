F1 | Marko e il dietrofront della Red Bull su Ricciardo: “Scelta sensata, non ha rispettato le attese”

F1 Marko Ricciardo – Intervistato da ESPN, Helmut Marko ha affrontato una volta per tutte l’argomento Daniel Ricciardo, spiegando i motivi che hanno portato la Red Bull a confermare Sergio Perez piuttosto che scommettere nuovamente sull’attuale pilota della Racing Bulls.

Secondo il consulente austriaco della Red Bull, l’ex pilota di Renault e McLaren non è riuscito a rispettare le aspettative di inizio stagione, specialmente nel confronto con Yuki Tsunoda, un fattore che ha spinto la squadra a scegliere la via della continuità con Checo. Una scelta difficile, soprattutto per quanto accaduto negli ultimi mesi, ma dettata principalmente dalle aspettative non soddisfatte dal classe ’89, nativo di Perth.

Va ricordato che Perez ha rischiato di perdere il sedile dopo Spa, ma una decisione congiunta tra Christian Horner ed Helmut Marko gli ha permesso di mantenere il posto per il resto del campionato, difendendosi così dagli attacchi di Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. Un attestato di fiducia che il pilota di Guadalajara dovrà ripagare con punti preziosi nella rincorsa al secondo titolo Costruttori consecutivo.

Marko e la spiegazione sul mancato arrivo di Ricciardo in Red Bull

“L’idea era di riportare Ricciardo in Red Bull qualora si fosse dimostrato chiaramente più veloce di Yuki Tsunoda con la Racing Bulls. Tuttavia, le prestazioni di Daniel sono state altalenanti e, al momento, non ha soddisfatto i requisiti per tornare ad essere un pilota Red Bull. Per quanto riguarda Perez, dobbiamo rendere la macchina più facile da guidare; più è difficile, più si evidenzia la differenza tra Verstappen e Perez. Quando il posteriore diventa instabile, Max definisce la macchina ‘nervosa’, mentre per Perez risulta praticamente inguidabile.”