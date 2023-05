F1 | Marko: “Curioso di scoprire gli aggiornamenti di Mercedes e Ferrari ad Imola”

F1 Marko Mercedes Ferrari – Raggiunto dal quotidiano austriaco Osterreich, Helmut Marko ha parlato degli equilibri tra Red Bull, Ferrari e Mercedes in questa prima parte di campionato, precisando come tra le mura della scuderia austriaca ci sia parecchia curiosità in merito agli aggiornamenti che presenteranno i team rivali nel prossimo fine settimana all’Enzo e Dino Ferrari di Imola, teatro del GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.

Secondo l’austriaco, le compagini dirette da Frederic Vasseur e Toto Wolff hanno la necessità di invertire un trend fin qui negativo, caratterizzato da “sonore” sconfitte nel confronto diretto con la squadra campione del mondo, aspetto che chiaramente sta spingendo gli staff tecnici delle scuderie in questione ad analizzare attentamente ogni singolo dettaglio della W14 e della SF-23. Una condizione interessante, soprattutto per il proseguo di questa stagione, che ovviamente stuzzica la curiosità e il desiderio di sfida del consulente austriaco.

“Non vedo l’ora di scoprire che aggiornamenti porteranno in pista Ferrari e Mercedes nel prossimo Gran Premio di Imola”, ha affermato l’austriaco. “Sono curioso di vedere se ne uscirà qualcosa, anche perchè sono già abbastanza lontani in classifica e devono per forza di cose migliorare le loro performance. Sarà interessante”.