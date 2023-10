F1 | L’obiettivo di Ricciardo è tornare in Red Bull come pilota titolare

La stagione 2023 ha segnato, dopo le difficoltà patite nel precedente biennio in McLaren, il ritorno di Daniel Ricciardo nell’universo Red Bull. Dapprima come riserva nella scuderia di Milton Keynes e successivamente come titolare in AlphaTauri dove ha preso il posto del silurato Nyck de Vries. L’australiano, al momento costretto ai box a causa della frattura al polso sinistro rimediato a fine agosto a Zandvoort, ha ammesso che il suo più grande desiderio sia quello di tornare alla guida della Red Bull come pilota a tempo pieno.

Per la prossima stagione Ricciardo è stato confermato in AlphaTauri, accanto al giapponese Yuki Tsunoda, ma per il 2025 gli scenari potrebbero cambiare anche vedendo la scadenza del contratto di Sergio Perez con Red Bull che si esaurirà al termine del prossimo campionato.

“Ho detto a Christian (Horner, ndr): ‘Guarda, ora che sono tornato in famiglia mi sento tanto più felice e piaccio a me stesso che non voglio andarmene’ – ha dichiarato Ricciardo, intervistato dal sito Goodwood.com – Mi piacerebbe tornare nel top team. Se ciò significa che l’anno prossimo potrò risalire, anche questo potrà essere emozionante”.