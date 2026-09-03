F1 | Leclerc, amore Ferrari e fiducia in Vasseur: “Credo in Fred al 200%”

Charles Leclerc e la Ferrari, un legame che va ben oltre il semplice rapporto tra pilota e la squadra. Il monegasco ha scelto di continuare la propria avventura con il Cavallino, rinnovando il proprio contratto con Maranello su base pluriennale nei mesi scorsi, confermando ancora una volta quanto sia forte il rapporto costruito negli anni con la scuderia di Maranello.

Una decisione che nasce soprattutto dalla convinzione di poter raggiungere insieme quel traguardo che, fin dal suo arrivo in Formula 1, rappresenta il sogno più importante: conquistare il titolo mondiale vestendo di rosso.

Leclerc, parlando del proprio futuro, ha spiegato di sentirsi ancora nel posto giusto. Una convinzione che, secondo il pilota Ferrari, non necessita di particolari motivazioni: “A volte non c’è nemmeno bisogno di aggiungere ulteriori spiegazioni: per me, questo è il posto a cui appartengo, almeno per ora – ha dichiarato Charles, intervistato dal podcast ufficiale F1 Beyond The Grid – È qui che mi sento bene. È qui che sono più motivato a fare bene, semplicemente perché amo tantissimo questa squadra”.

Leclerc promosso come pilota ufficiale Ferrari nel 2019, dopo il debutto nel Circus avvenuto l’anno prima con l’Alfa Romeo Sauber, e da allora è diventato uno dei punti di riferimento del progetto sportivo della squadra. Un percorso che, però, era iniziato ancora prima del debutto con il team di Formula 1, visto il suo ingresso nella famiglia Ferrari negli anni precedenti come primo pilota FDA (Ferrari Driver Academy, ndr). È proprio questo legame ad aver avuto un peso importante nella scelta di proseguire la carriera a Maranello.

Il desiderio del pilota è infatti quello di riuscire a trasformare in realtà l’obiettivo che lo accompagna da tempo. Nonostante le difficoltà incontrate dalla Ferrari negli ultimi anni e la concorrenza sempre più agguerrita in pista, Leclerc continua a credere nella possibilità di arrivare al titolo insieme alla squadra.

“Sono passati molti anni da quando sono entrato a far parte della Ferrari: sono nel team di Formula 1 dal 2019, ma faccio parte della famiglia Ferrari da ancora più tempo – ha precisato il monegasco – Non voglio rinunciare al mio obiettivo più grande, che è diventare campione del mondo con la Ferrari”.

A convincerlo a guardare con fiducia al futuro non è soltanto il rapporto personale con la squadra, ma anche la direzione intrapresa dal progetto tecnico. Leclerc ha infatti evidenziato il lavoro portato avanti dalla Ferrari sul fronte dello sviluppo, sottolineando la volontà del team di continuare a investire e sperimentare per ridurre il divario dai principali rivali: “Credo nel progetto, credo in ogni singola persona della squadra. Penso che quest’anno abbiamo dimostrato di essere innovativi. Siamo anche molto aggressivi nel nostro piano di produzione e negli aggiornamenti che stiamo portando. Questo mi dà molte speranze per il futuro”.

Nella decisione di Leclerc ha avuto un ruolo importante anche Frédéric Vasseur. Il rapporto tra il monegasco e il team principal della Ferrari è infatti particolarmente solido e affonda le proprie radici in una conoscenza che precede l’esperienza condivisa a Maranello. Un elemento che, per Leclerc, ha contribuito a rendere naturale la scelta di continuare insieme.

“Fred è una delle ragioni principali per cui ho deciso di firmare nuovamente. Credo in Fred al 200% – ha affermato Charles – Ormai ci conosciamo da molti anni e avere la possibilità di lavorare con lui nella squadra che ho sempre amato è un privilegio”.

Leclerc ha poi descritto il rapporto con Vasseur come qualcosa che va oltre la normale dimensione professionale. Tra i due, fin dai primi confronti, sarebbe nata una sintonia particolare, costruita su valori condivisi e su una fiducia maturata nel tempo: “Per me, quindi, non c’erano dubbi sul fatto che questa fosse la decisione giusta. È come se conoscessi Fred da sempre. È il tipo di persona con cui basta parlare una volta e, non lo so, penso che siano i valori. C’è semplicemente qualcosa che ha funzionato in modo naturale fin dall’inizio e che non si può spiegare del tutto”.

Un rapporto che, nelle parole del monegasco, rappresenta dunque qualcosa di più di una semplice collaborazione lavorativa: “Ma fin dai nostri primi colloqui ho avuto la sensazione di conoscerlo da sempre. Quindi, ovviamente, il nostro legame è più forte di un semplice rapporto di lavoro o di una relazione professionale”.

Il messaggio di Leclerc appare quindi piuttosto chiaro: il futuro che immagina è ancora rosso, rosso Ferrari. Il sogno del campionato del mondo resta intatto e, nonostante il percorso per raggiungerlo possa essere ancora lungo, il monegasco non sembra intenzionato a cambiare strada e a desistere dai propri propositi.

La fiducia nel progetto e nel gruppo di lavoro, unita al saldo rapporto con Vasseur, rappresentano per lui le basi sulle quali provare a costruire quel passo decisivo verso il titolo che Leclerc auspica di conquistare con la tuta del Cavallino.