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F1 | Gran Premio del Belgio 2026: Orari TV e Anteprima

Gli appuntamenti del weekend a Spa

di Jessica Cortellazzi15 Luglio, 2026
F1 | Gran Premio del Belgio 2026: Orari TV e Anteprima

Archiviato il Gran Premio di Gran Bretagna con il ritorno alla vittoria di Charles Leclerc davanti a George Russell e Lewis Hamilton, il circus della Formula 1 è in viaggio verso Spa dove, questo fine settimana, si disputerà il Gran Premio del Belgio.

La Classifica Mondiale:

Nonostante il KO di Silverstone, Kimi Antonelli resta al comando della classifica con 179 punti e un vantaggio di 25 punti su George Russell. Lewis Hamilton resta terzo con 147 punti, davanti a Charles Leclerc che segue con 108. Lando Norris chiude la Top 5 con 97 punti.

GP Belgio 2026: Orari e Diretta TV

Si parte venerdì 17 luglio alle 13:30 con le Prove Libere 1, seguite poi alle 17:00 dalle Prove Libere 2. Sabato 18 luglio alle 12:30 si disputeranno le Prove Libere 3 mentre le Qualifiche saranno alle 16:00. Domenica 19 luglio alle 15:00, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio del Belgio.

La diretta esclusiva del Gran Premio del Belgio sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport F1 al canale 207 (differita su TV8 da confermare) ma potrete seguire il weekend di motori anche sul nostro sito, F1GrandPrix con diretta testuale, live timing, news e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

GP Belgio 2026: Curiosità sul circuito di Spa

La costruzione di questo storico tracciato risale ai primi anni ’20 e la pista nacque dall’unione delle strade che congiungevano i tre paesi di Stavelot, Francorchamps e Malmedy. Inizialmente misurava 14,9 km di pura adrenalina, e da subito venne riconosciuto come uno dei più spettacolari circuiti al mondo. La prima corsa automobilistica venne disputata nel 1924. Con gli anni ha subito varie modifiche, per rallentare le vetture che lo percorrevano a una velocità veramente elevata. Ha ospitato il GP di Formula 1 fino al 1970, anno in cui il giro record fu segnato da Chris Amon a una media di circa 245Km/h, quando i piloti riuscirono a fare escludere il tracciato dal campionato per la scarsa sicurezza. La pista attuale risale al 1979, e misura circa 7 km.  Solamente nel 1983 la Formula 1 tornò a fare tappa a Spa: nonostante il drastico cambiamento, il fascino del tracciato non era cambiato, e curve come l’Eau Rouge rimasero intatte.  Nel corso degli anni vennero apportate alcune modifiche al tracciato attuale, le più importanti delle quali alla chicane “Bus Stop”. Nonostante tutto ciò, il tracciato di Spa-Francorchamps rimane luogo di culto per tutti gli appassionati delle corse. Spa infatti è il circuito più lungo nel calendario e capita non poche volte di avere pioggia intensa in un tratto della pista e asfalto asciutto in un altro. Oltre a essere uno dei tracciati preferiti dai piloti è riconosciuto da tutti gli esperti del settore come il circuito più tecnico del mondiale.

Particolarità del tracciato: Spa è il circuito più lungo dell’intero campionato ( 7004 metri) ed è molto impegnativo. Alterna lunghi rettilinei a curve molto veloci. E’ richiesta particolare attenzione per le curve Eau Rouge e Blanchimont, in quanto non viene concesso il minimo errore. Per quanto riguarda l’aerodinamica, per il circuito di Spa è richiesto un livello medio-alto. Con questo assetto, non ci saranno consumi di carburante elevati.

GP Belgio: la gara del 2025

Al termine di una gara iniziata con oltre un’ora di ritardo a causa della pioggia, Oscar Piastri ha conquistato una splendida vittoria sul circuito di Spa-Francorchamps, precedendo il compagno di squadra Lando Norris e firmando l’ennesima doppietta McLaren della stagione. Decisivo il sorpasso dell’australiano alla ripartenza, quando è riuscito a prendere la scia di Norris sul rettilineo del Kemmel per portarsi al comando, gestendo poi alla perfezione il passaggio dalle gomme intermedie alle slick e respingendo il tentativo di rimonta del britannico nel finale. Sul gradino più basso del podio è salito Charles Leclerc, autore di una gara solida che gli ha permesso di contenere gli attacchi di Max Verstappen, quarto al traguardo, regalando così alla Ferrari un prezioso podio sul tracciato belga.

GP Belgio 2026: Albo d’Oro

  1. 1925* A Ascari – Alfa Romeo
  2. 1930* L Chiron – Bugatti
  3. 1931* W Grover Williams e C Conelli – Bugatti
  4. 1933* T Nuvolari – Maserati
  5. 1934* R Dreyfus – Bugatti
  6. 1935* R Caracciola – Mercedes
  7. 1937* R Hasse – Auto Union
  8. 1939* H Lang – Mercedes
  9. 1946* E Chaboud – Delage
  10. 1947* J Wimille – Alfa Romeo
  11. 1949* L Rosier – Talbot
  12. 1950 J Fangio – Alfa Romeo
  13. 1951 N Farina – Alfa Romeo
  14. 1952 A Ascari – Ferrari
  15. 1953 A Ascari – Ferrari
  16. 1954 J Fangio – Maserati
  17. 1955 J Fangio – Mercedes
  18. 1956 P Collins – Ferrari
  19. 1958 T Brooks – Vanwall
  20. 1960 J Brabham – Cooper Climax
  21. 1961 P Hill – Ferrari
  22. 1962 J Clark – Lotus Climax
  23. 1963 J Clark – Lotus Climax
  24. 1964 J Clark – Lotus Climax
  25. 1965 J Clark – Lotus Climax
  26. 1966 J Surtees – Ferrari
  27. 1967 D Gurney – Eagle Weslake
  28. 1968 B McLaren – McLaren Ford
  29. 1970 P Rodriguez – BRM
  30. 1972 E Fittipaldi – Lotus Ford
  31. 1973 J Stewart – Tyrrell Ford
  32. 1974 E Fittipaldi – McLaren Ford
  33. 1975 N Lauda – Ferrari
  34. 1976 N Lauda – Ferrari
  35. 1977 G Nilsson – Lotus Ford
  36. 1978 M Andretti – Lotus Ford
  37. 1979 J Scheckter – Ferrari
  38. 1980 D Pironi – Ligier Ford
  39. 1981 C Reutemann – Williams Ford
  40. 1982 J Watson – McLaren Ford
  41. 1983 A Prost – Renault
  42. 1984 M Alboreto – Ferrari
  43. 1985 A Senna – Lotus Renault
  44. 1986 N Mansell – Williams Honda
  45. 1987 A Prost – McLaren TAG
  46. 1988 A Senna – McLaren Honda
  47. 1989 A Senna – McLaren Honda
  48. 1990 A Senna – McLaren Honda
  49. 1991 A Senna – McLaren Honda
  50. 1992 M Schumacher – Benetton Ford
  51. 1993 D Hill – Williams Renault
  52. 1994 D Hill – Williams Renault
  53. 1995 M Schumacher – Benetton Renault
  54. 1996 M Schumacher – Ferrari
  55. 1997 M Schumacher – Ferrari
  56. 1998 D Hill – Jordan Mugen Honda
  57. 1999 D Coulthard – McLaren Mercedes
  58. 2000 M Häkkinen – McLaren Mercedes
  59. 2001 M Schumacher – Ferrari
  60. 2002 M Schumacher – Ferrari
  61. 2004 K Raikkonen – McLaren Mercedes
  62. 2005 K Raikkonen – McLaren Mercedes
  63. 2007 K Raikkonen – Ferrari
  64. 2008 F Massa – Ferrari
  65. 2009 K Raikkonen – Ferrari
  66. 2010 L Hamilton – McLaren Mercedes
  67. 2011 S Vettel – Red Bull Renault
  68. 2012 J Button – McLaren Mercedes
  69. 2013 S Vettel – Red Bull Renault
  70. 2014 D Ricciardo – Red Bull Renault
  71. 2015 L Hamilton – Mercedes
  72. 2016 N Rosberg – Mercedes
  73. 2017 L Hamilton – Mercedes
  74. 2018 S Vettel – Ferrari
  75. 2019 C Leclerc – Ferrari
  76. 2020 L Hamilton -Mercedes
  77. 2021 M Verstappen – Red Bull
  78. 2022 M Verstappen – Red Bull
  79. 2023 M Verstappen – Red Bull
  80. 2024 L Hamilton – Mercedes
  81. 2025 O Piastri – McLaren

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Gran Premio del Belgio

Venerdi 17 luglio

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)TBC
Qualifiche Sprint (Sky Sport F1 HD)TBC

Sabato 18 luglio

Gara Sprint (Sky Sport F1 HD)TBC
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 19 luglio

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
7.004 Km | 44 giri

Foto F1

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