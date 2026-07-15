F1 | Gran Premio del Belgio 2026: Orari TV e Anteprima

Archiviato il Gran Premio di Gran Bretagna con il ritorno alla vittoria di Charles Leclerc davanti a George Russell e Lewis Hamilton, il circus della Formula 1 è in viaggio verso Spa dove, questo fine settimana, si disputerà il Gran Premio del Belgio.

La Classifica Mondiale:

Nonostante il KO di Silverstone, Kimi Antonelli resta al comando della classifica con 179 punti e un vantaggio di 25 punti su George Russell. Lewis Hamilton resta terzo con 147 punti, davanti a Charles Leclerc che segue con 108. Lando Norris chiude la Top 5 con 97 punti.

GP Belgio 2026: Orari e Diretta TV

Si parte venerdì 17 luglio alle 13:30 con le Prove Libere 1, seguite poi alle 17:00 dalle Prove Libere 2. Sabato 18 luglio alle 12:30 si disputeranno le Prove Libere 3 mentre le Qualifiche saranno alle 16:00. Domenica 19 luglio alle 15:00, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio del Belgio.

La diretta esclusiva del Gran Premio del Belgio sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport F1 al canale 207 (differita su TV8 da confermare) ma potrete seguire il weekend di motori anche sul nostro sito, F1GrandPrix con diretta testuale, live timing, news e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

GP Belgio 2026: Curiosità sul circuito di Spa

La costruzione di questo storico tracciato risale ai primi anni ’20 e la pista nacque dall’unione delle strade che congiungevano i tre paesi di Stavelot, Francorchamps e Malmedy. Inizialmente misurava 14,9 km di pura adrenalina, e da subito venne riconosciuto come uno dei più spettacolari circuiti al mondo. La prima corsa automobilistica venne disputata nel 1924. Con gli anni ha subito varie modifiche, per rallentare le vetture che lo percorrevano a una velocità veramente elevata. Ha ospitato il GP di Formula 1 fino al 1970, anno in cui il giro record fu segnato da Chris Amon a una media di circa 245Km/h, quando i piloti riuscirono a fare escludere il tracciato dal campionato per la scarsa sicurezza. La pista attuale risale al 1979, e misura circa 7 km. Solamente nel 1983 la Formula 1 tornò a fare tappa a Spa: nonostante il drastico cambiamento, il fascino del tracciato non era cambiato, e curve come l’Eau Rouge rimasero intatte. Nel corso degli anni vennero apportate alcune modifiche al tracciato attuale, le più importanti delle quali alla chicane “Bus Stop”. Nonostante tutto ciò, il tracciato di Spa-Francorchamps rimane luogo di culto per tutti gli appassionati delle corse. Spa infatti è il circuito più lungo nel calendario e capita non poche volte di avere pioggia intensa in un tratto della pista e asfalto asciutto in un altro. Oltre a essere uno dei tracciati preferiti dai piloti è riconosciuto da tutti gli esperti del settore come il circuito più tecnico del mondiale.

Particolarità del tracciato: Spa è il circuito più lungo dell’intero campionato ( 7004 metri) ed è molto impegnativo. Alterna lunghi rettilinei a curve molto veloci. E’ richiesta particolare attenzione per le curve Eau Rouge e Blanchimont, in quanto non viene concesso il minimo errore. Per quanto riguarda l’aerodinamica, per il circuito di Spa è richiesto un livello medio-alto. Con questo assetto, non ci saranno consumi di carburante elevati.

GP Belgio: la gara del 2025

Al termine di una gara iniziata con oltre un’ora di ritardo a causa della pioggia, Oscar Piastri ha conquistato una splendida vittoria sul circuito di Spa-Francorchamps, precedendo il compagno di squadra Lando Norris e firmando l’ennesima doppietta McLaren della stagione. Decisivo il sorpasso dell’australiano alla ripartenza, quando è riuscito a prendere la scia di Norris sul rettilineo del Kemmel per portarsi al comando, gestendo poi alla perfezione il passaggio dalle gomme intermedie alle slick e respingendo il tentativo di rimonta del britannico nel finale. Sul gradino più basso del podio è salito Charles Leclerc, autore di una gara solida che gli ha permesso di contenere gli attacchi di Max Verstappen, quarto al traguardo, regalando così alla Ferrari un prezioso podio sul tracciato belga.

GP Belgio 2026: Albo d’Oro

1925* A Ascari – Alfa Romeo 1930* L Chiron – Bugatti 1931* W Grover Williams e C Conelli – Bugatti 1933* T Nuvolari – Maserati 1934* R Dreyfus – Bugatti 1935* R Caracciola – Mercedes 1937* R Hasse – Auto Union 1939* H Lang – Mercedes 1946* E Chaboud – Delage 1947* J Wimille – Alfa Romeo 1949* L Rosier – Talbot 1950 J Fangio – Alfa Romeo 1951 N Farina – Alfa Romeo 1952 A Ascari – Ferrari 1953 A Ascari – Ferrari 1954 J Fangio – Maserati 1955 J Fangio – Mercedes 1956 P Collins – Ferrari 1958 T Brooks – Vanwall 1960 J Brabham – Cooper Climax 1961 P Hill – Ferrari 1962 J Clark – Lotus Climax 1963 J Clark – Lotus Climax 1964 J Clark – Lotus Climax 1965 J Clark – Lotus Climax 1966 J Surtees – Ferrari 1967 D Gurney – Eagle Weslake 1968 B McLaren – McLaren Ford 1970 P Rodriguez – BRM 1972 E Fittipaldi – Lotus Ford 1973 J Stewart – Tyrrell Ford 1974 E Fittipaldi – McLaren Ford 1975 N Lauda – Ferrari 1976 N Lauda – Ferrari 1977 G Nilsson – Lotus Ford 1978 M Andretti – Lotus Ford 1979 J Scheckter – Ferrari 1980 D Pironi – Ligier Ford 1981 C Reutemann – Williams Ford 1982 J Watson – McLaren Ford 1983 A Prost – Renault 1984 M Alboreto – Ferrari 1985 A Senna – Lotus Renault 1986 N Mansell – Williams Honda 1987 A Prost – McLaren TAG 1988 A Senna – McLaren Honda 1989 A Senna – McLaren Honda 1990 A Senna – McLaren Honda 1991 A Senna – McLaren Honda 1992 M Schumacher – Benetton Ford 1993 D Hill – Williams Renault 1994 D Hill – Williams Renault 1995 M Schumacher – Benetton Renault 1996 M Schumacher – Ferrari 1997 M Schumacher – Ferrari 1998 D Hill – Jordan Mugen Honda 1999 D Coulthard – McLaren Mercedes 2000 M Häkkinen – McLaren Mercedes 2001 M Schumacher – Ferrari 2002 M Schumacher – Ferrari 2004 K Raikkonen – McLaren Mercedes 2005 K Raikkonen – McLaren Mercedes 2007 K Raikkonen – Ferrari 2008 F Massa – Ferrari 2009 K Raikkonen – Ferrari 2010 L Hamilton – McLaren Mercedes 2011 S Vettel – Red Bull Renault 2012 J Button – McLaren Mercedes 2013 S Vettel – Red Bull Renault 2014 D Ricciardo – Red Bull Renault 2015 L Hamilton – Mercedes 2016 N Rosberg – Mercedes 2017 L Hamilton – Mercedes 2018 S Vettel – Ferrari 2019 C Leclerc – Ferrari 2020 L Hamilton -Mercedes 2021 M Verstappen – Red Bull 2022 M Verstappen – Red Bull 2023 M Verstappen – Red Bull 2024 L Hamilton – Mercedes 2025 O Piastri – McLaren