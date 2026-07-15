F1 | Gran Premio del Belgio 2026: Orari TV e Anteprima
Gli appuntamenti del weekend a Spa
Archiviato il Gran Premio di Gran Bretagna con il ritorno alla vittoria di Charles Leclerc davanti a George Russell e Lewis Hamilton, il circus della Formula 1 è in viaggio verso Spa dove, questo fine settimana, si disputerà il Gran Premio del Belgio.
La Classifica Mondiale:
Nonostante il KO di Silverstone, Kimi Antonelli resta al comando della classifica con 179 punti e un vantaggio di 25 punti su George Russell. Lewis Hamilton resta terzo con 147 punti, davanti a Charles Leclerc che segue con 108. Lando Norris chiude la Top 5 con 97 punti.
GP Belgio 2026: Orari e Diretta TV
Si parte venerdì 17 luglio alle 13:30 con le Prove Libere 1, seguite poi alle 17:00 dalle Prove Libere 2. Sabato 18 luglio alle 12:30 si disputeranno le Prove Libere 3 mentre le Qualifiche saranno alle 16:00. Domenica 19 luglio alle 15:00, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio del Belgio.
La diretta esclusiva del Gran Premio del Belgio sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport F1 al canale 207 (differita su TV8 da confermare) ma potrete seguire il weekend di motori anche sul nostro sito, F1GrandPrix con diretta testuale, live timing, news e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.
GP Belgio 2026: Curiosità sul circuito di Spa
La costruzione di questo storico tracciato risale ai primi anni ’20 e la pista nacque dall’unione delle strade che congiungevano i tre paesi di Stavelot, Francorchamps e Malmedy. Inizialmente misurava 14,9 km di pura adrenalina, e da subito venne riconosciuto come uno dei più spettacolari circuiti al mondo. La prima corsa automobilistica venne disputata nel 1924. Con gli anni ha subito varie modifiche, per rallentare le vetture che lo percorrevano a una velocità veramente elevata. Ha ospitato il GP di Formula 1 fino al 1970, anno in cui il giro record fu segnato da Chris Amon a una media di circa 245Km/h, quando i piloti riuscirono a fare escludere il tracciato dal campionato per la scarsa sicurezza. La pista attuale risale al 1979, e misura circa 7 km. Solamente nel 1983 la Formula 1 tornò a fare tappa a Spa: nonostante il drastico cambiamento, il fascino del tracciato non era cambiato, e curve come l’Eau Rouge rimasero intatte. Nel corso degli anni vennero apportate alcune modifiche al tracciato attuale, le più importanti delle quali alla chicane “Bus Stop”. Nonostante tutto ciò, il tracciato di Spa-Francorchamps rimane luogo di culto per tutti gli appassionati delle corse. Spa infatti è il circuito più lungo nel calendario e capita non poche volte di avere pioggia intensa in un tratto della pista e asfalto asciutto in un altro. Oltre a essere uno dei tracciati preferiti dai piloti è riconosciuto da tutti gli esperti del settore come il circuito più tecnico del mondiale.
Particolarità del tracciato: Spa è il circuito più lungo dell’intero campionato ( 7004 metri) ed è molto impegnativo. Alterna lunghi rettilinei a curve molto veloci. E’ richiesta particolare attenzione per le curve Eau Rouge e Blanchimont, in quanto non viene concesso il minimo errore. Per quanto riguarda l’aerodinamica, per il circuito di Spa è richiesto un livello medio-alto. Con questo assetto, non ci saranno consumi di carburante elevati.
GP Belgio: la gara del 2025
Al termine di una gara iniziata con oltre un’ora di ritardo a causa della pioggia, Oscar Piastri ha conquistato una splendida vittoria sul circuito di Spa-Francorchamps, precedendo il compagno di squadra Lando Norris e firmando l’ennesima doppietta McLaren della stagione. Decisivo il sorpasso dell’australiano alla ripartenza, quando è riuscito a prendere la scia di Norris sul rettilineo del Kemmel per portarsi al comando, gestendo poi alla perfezione il passaggio dalle gomme intermedie alle slick e respingendo il tentativo di rimonta del britannico nel finale. Sul gradino più basso del podio è salito Charles Leclerc, autore di una gara solida che gli ha permesso di contenere gli attacchi di Max Verstappen, quarto al traguardo, regalando così alla Ferrari un prezioso podio sul tracciato belga.
GP Belgio 2026: Albo d’Oro
- 1925* A Ascari – Alfa Romeo
- 1930* L Chiron – Bugatti
- 1931* W Grover Williams e C Conelli – Bugatti
- 1933* T Nuvolari – Maserati
- 1934* R Dreyfus – Bugatti
- 1935* R Caracciola – Mercedes
- 1937* R Hasse – Auto Union
- 1939* H Lang – Mercedes
- 1946* E Chaboud – Delage
- 1947* J Wimille – Alfa Romeo
- 1949* L Rosier – Talbot
- 1950 J Fangio – Alfa Romeo
- 1951 N Farina – Alfa Romeo
- 1952 A Ascari – Ferrari
- 1953 A Ascari – Ferrari
- 1954 J Fangio – Maserati
- 1955 J Fangio – Mercedes
- 1956 P Collins – Ferrari
- 1958 T Brooks – Vanwall
- 1960 J Brabham – Cooper Climax
- 1961 P Hill – Ferrari
- 1962 J Clark – Lotus Climax
- 1963 J Clark – Lotus Climax
- 1964 J Clark – Lotus Climax
- 1965 J Clark – Lotus Climax
- 1966 J Surtees – Ferrari
- 1967 D Gurney – Eagle Weslake
- 1968 B McLaren – McLaren Ford
- 1970 P Rodriguez – BRM
- 1972 E Fittipaldi – Lotus Ford
- 1973 J Stewart – Tyrrell Ford
- 1974 E Fittipaldi – McLaren Ford
- 1975 N Lauda – Ferrari
- 1976 N Lauda – Ferrari
- 1977 G Nilsson – Lotus Ford
- 1978 M Andretti – Lotus Ford
- 1979 J Scheckter – Ferrari
- 1980 D Pironi – Ligier Ford
- 1981 C Reutemann – Williams Ford
- 1982 J Watson – McLaren Ford
- 1983 A Prost – Renault
- 1984 M Alboreto – Ferrari
- 1985 A Senna – Lotus Renault
- 1986 N Mansell – Williams Honda
- 1987 A Prost – McLaren TAG
- 1988 A Senna – McLaren Honda
- 1989 A Senna – McLaren Honda
- 1990 A Senna – McLaren Honda
- 1991 A Senna – McLaren Honda
- 1992 M Schumacher – Benetton Ford
- 1993 D Hill – Williams Renault
- 1994 D Hill – Williams Renault
- 1995 M Schumacher – Benetton Renault
- 1996 M Schumacher – Ferrari
- 1997 M Schumacher – Ferrari
- 1998 D Hill – Jordan Mugen Honda
- 1999 D Coulthard – McLaren Mercedes
- 2000 M Häkkinen – McLaren Mercedes
- 2001 M Schumacher – Ferrari
- 2002 M Schumacher – Ferrari
- 2004 K Raikkonen – McLaren Mercedes
- 2005 K Raikkonen – McLaren Mercedes
- 2007 K Raikkonen – Ferrari
- 2008 F Massa – Ferrari
- 2009 K Raikkonen – Ferrari
- 2010 L Hamilton – McLaren Mercedes
- 2011 S Vettel – Red Bull Renault
- 2012 J Button – McLaren Mercedes
- 2013 S Vettel – Red Bull Renault
- 2014 D Ricciardo – Red Bull Renault
- 2015 L Hamilton – Mercedes
- 2016 N Rosberg – Mercedes
- 2017 L Hamilton – Mercedes
- 2018 S Vettel – Ferrari
- 2019 C Leclerc – Ferrari
- 2020 L Hamilton -Mercedes
- 2021 M Verstappen – Red Bull
- 2022 M Verstappen – Red Bull
- 2023 M Verstappen – Red Bull
- 2024 L Hamilton – Mercedes
- 2025 O Piastri – McLaren
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