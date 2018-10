F1 | GP Stati Uniti, Hamilton si rilassa a New York prima di partire per Austin [VIDEO]

Giornata di relax e di pubbliche relazioni per Lewis Hamilton nella stupenda città di New York. In vista del prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo appuntamento di questo mondiale 2018 di Formula 1, l’inglese ha presenziato a un evento di sponsorizzazione legato a Mercedes, concedendosi qualche ora di relax nella Grande Mela.

Kicking off our #USGP 🇺🇸 week right with @Nasdaq in New York City! 👌 pic.twitter.com/GRE8RY4kmQ — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 17 ottobre 2018

Una giornata all’insegna della curiosità dove l’inglese, insieme a Toto Wolff, ha visitato la borsa di Nasdaq. Da notare che la figura del quattro volte Campione del Mondo in carica è apparsa in un pannello pubblicitario durate la sua visita, frangente ovviamente ripreso e caricato dallo stesso pilota della Mercedes su Instagram.