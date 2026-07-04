F1 GP Silverstone | Hamilton 3° nelle qualifiche: “Kimi e Charles hanno fatto un lavoro grandioso”

Dalla pole position conquistata nella Sprint Qualifying, che ha mandato in visibilio il pubblico di Silverstone, al secondo posto ottenuto nella Sprint Race alle spalle della Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, fino al terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. Lewis Hamilton continua a regalare soddisfazioni ai tifosi britannici nel weekend di casa e domenica scatterà dalla seconda fila, affiancato dall’ex compagno di squadra e connazionale George Russell. Davanti a lui ci saranno la Mercedes del poleman Antonelli e la Ferrari di un ritrovato Charles Leclerc.

Il sette volte campione del mondo ha chiuso la Q3 con un ritardo di 349 millesimi dalla pole firmata dal leader del Mondiale, riconoscendo però i meriti sia del giovane pilota della Mercedes sia del compagno di squadra. “È un terzo posto e sono comunque soddisfatto di essere qui. Kimi e Charles hanno fatto un lavoro grandioso oggi. Charles ha fatto dei grandi miglioramenti, mentre noi purtroppo non avevamo il passo purtroppo”.

Hamilton ha poi sottolineato come la Ferrari stia progressivamente riducendo il divario dalla Mercedes, pur ammettendo che la scuderia di Brackley rappresenta ancora il riferimento in questa fase della stagione. “Credo che siano davanti già da un po’, ma stiamo colmando il gap. Vedere Charles così in alto è grandioso per tutta la squadra”, ha spiegato il britannico.

Lo sguardo è già rivolto alla gara di domenica, dove le due SF-26 proveranno a sfruttare la posizione in griglia per mettere pressione alla Mercedes. Hamilton non esclude un gioco di squadra con Leclerc nella speranza di impensierire Antonelli fin dalle prime fasi. “Chiaramente è bello essere davanti, non so se potremo prendere Kimi o metterlo in difficoltà: lo vedremo domani. Speriamo di poter giocare con la strategia e lavorare di squadra per cercare di ribaltare la loro superiorità. Vedremo se domani ci riusciremo”, ha concluso il ferrarista.