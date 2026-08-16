F1 | GP Olanda 2026: Orari TV e Anteprima
Gli appuntamenti del weekend a Zandvoort: torna la Sprint Race
Antonelli sempre più leader: la classifica aggiornata
In testa alla classifica piloti c’è sempre Kimi Antonelli, autore finora di una stagione straordinaria con la Mercedes: il giovane italiano guida il campionato con 219 punti, ben 50 in più rispetto a Lewis Hamilton, secondo con la Ferrari a quota 169. George Russell occupa la terza posizione con 160 punti, mentre Charles Leclerc è quarto a 138. Più staccate le McLaren di Lando Norris (128) e Oscar Piastri (92), separate dalla Red Bull di Max Verstappen, sesto con 109 punti. Alle loro spalle spicca Isack Hadjar, ottavo con 68 punti, davanti a Liam Lawson (43) e Pierre Gasly (42). Una classifica che evidenzia il grande momento di Antonelli e Mercedes, mentre Ferrari resta in piena corsa per le posizioni di vertice e McLaren e Red Bull sono chiamate a recuperare terreno nella seconda parte della stagione.
Gran Premio d’Olanda 2026: Orari e Diretta
Per l’ultimo GP nei Paesi Bassi, torna il format con la Sprint Race. Si parte venerdì 21 agosto con le Prove Libere 1 alle 12:30, seguite più tardi dalle Qualifiche Sprint alle 16:30. Sabato 22 agosto, alle 12 si disputerà la Sprint Race mentre le Qualifiche sono in programma alle 16:00. Domenica 23 agosto alle 15:00, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio d’Olanda.
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Gran Premio d’ Olanda 2026: curiosità sul circuito
Il circuito di Zandvoort ritorna nel calendario di Formula 1 dopo ben 38 anni. La pista olandese avrebbe dovuto essere commissionata nel 1939 ma con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale venne ultimata soltanto nel 1948. Dopo l’annuncio del ritorno nel calendario nel 2018, i proprietari del circuito hanno voluto apporre alcune modifiche al tracciato per rispettare le nuove norme di sicurezza, riscontrando non poche lamentele dagli ambientalisti della zona.
Particolarità del tracciato
Data la sua inaugurazione nel lontano 1948, il circuito di Zandvoort è una pista old school caratterizzata da curve strette e veloci oltre a numerosi cambi di elevazione. La curva 14 in particolare, viene percorsa a tutta velocità, generando forze superiori ai 4g. In altre curve poi (la 1 e 11), le frenate arrivano a generare forze di circa 5g. La curva 7, viene affrontata ad una velocità di oltre 260 km/h, ed è un altro punto in cui si generano forze laterali di circa 5g. A questa seguono immediatamente le curve 8 e 9 che vanno a completare una serie di tre curve consecutive con elevate forze G.
Il precedente del 2025: trionfo Piastri, Ferrari a secco
Il Gran Premio d’Olanda 2025 era stato vinto da Oscar Piastri, al termine di una gara che aveva visto l’australiano precedere Max Verstappen e Isack Hadjar, autore del suo primo podio in Formula 1. Per la Ferrari, invece, quello di Zandvoort era stato un weekend da dimenticare: Lewis Hamilton era stato costretto al ritiro dopo un’uscita di pista, mentre Charles Leclerc aveva abbandonato la gara dopo un contatto con la Mercedes di Kimi Antonelli. Entrambe le Ferrari, quindi, erano rimaste senza punti in una gara che aveva rappresentato uno dei momenti più difficili della stagione per la Scuderia.
Gran Premio d’Olanda: Albo d’ Oro
- 1952 Alberto Ascari, Ferrari
- 1953 Alberto Ascari, Ferrari
- 1955 Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz
- 1958 Stirling Moss, Vanwall
- 1959 Jo Bonnier, BRM
- 1960 Jack Brabham, Cooper-Climax
- 1961 Wolfgang von Trips, Ferrari
- 1962 Graham Hill, BRM
- 1963 Jim Clark, Lotus-Climax
- 1964 Jim Clark Lotus-Climax
- 1965 Jim Clark Lotus-Climax
- 1966 Jack Brabham, Brabham-Repco
- 1967 Jim Clark, Lotus-Ford
- 1968 Jackie Stewart, Matra-Ford
- 1969 Jackie Stewart, Matra-Ford
- 1970 Jochen Rindt, Lotus-Ford
- 1971 Jacky Ickx, Ferrari
- 1973 Jackie Stewart, Tyrrell-Ford
- 1974 Niki Lauda, Ferrari
- 1975 James Hunt, Hesketh-Ford
- 1976 James Hunt, McLaren-Ford
- 1977 Niki Lauda, Ferrari
- 1978 Mario Andretti, Lotus-Ford
- 1979 Alan Jones, Williams-Ford
- 1980 Nelson Piquet, Brabham-Ford
- 1981 Alain Prost, Renault
- 1982 Didier Pironi, Ferrari
- 1983 René Arnoux, Ferrari
- 1984 Alain Prost, McLaren-TAG Porsche
- 1985 Niki Lauda, McLaren-TAG Porsche
- 2021 Max Verstappen – Red Bull Racing
- 2022 Max Verstappen – Red Bull Racing
- 2023 Max Verstappen – Red Bull Racing
- 2024 L Norris – McLaren
- 2025 O Piastri – McLaren
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