F1 | GP Olanda 2026: Orari TV e Anteprima

Gran Premio d’Olanda 2026: Orari e Diretta

Per l’ultimo GP nei Paesi Bassi, torna il format con la Sprint Race. Si parte venerdì 21 agosto con le Prove Libere 1 alle 12:30, seguite più tardi dalle Qualifiche Sprint alle 16:30. Sabato 22 agosto, alle 12 si disputerà la Sprint Race mentre le Qualifiche sono in programma alle 16:00. Domenica 23 agosto alle 15:00, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio d’Olanda.

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Gran Premio d’ Olanda 2026: curiosità sul circuito

Il circuito di Zandvoort ritorna nel calendario di Formula 1 dopo ben 38 anni. La pista olandese avrebbe dovuto essere commissionata nel 1939 ma con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale venne ultimata soltanto nel 1948. Dopo l’annuncio del ritorno nel calendario nel 2018, i proprietari del circuito hanno voluto apporre alcune modifiche al tracciato per rispettare le nuove norme di sicurezza, riscontrando non poche lamentele dagli ambientalisti della zona.

Particolarità del tracciato

Data la sua inaugurazione nel lontano 1948, il circuito di Zandvoort è una pista old school caratterizzata da curve strette e veloci oltre a numerosi cambi di elevazione. La curva 14 in particolare, viene percorsa a tutta velocità, generando forze superiori ai 4g. In altre curve poi (la 1 e 11), le frenate arrivano a generare forze di circa 5g. La curva 7, viene affrontata ad una velocità di oltre 260 km/h, ed è un altro punto in cui si generano forze laterali di circa 5g. A questa seguono immediatamente le curve 8 e 9 che vanno a completare una serie di tre curve consecutive con elevate forze G.

Il precedente del 2025: trionfo Piastri, Ferrari a secco

Il Gran Premio d’Olanda 2025 era stato vinto da Oscar Piastri, al termine di una gara che aveva visto l’australiano precedere Max Verstappen e Isack Hadjar, autore del suo primo podio in Formula 1. Per la Ferrari, invece, quello di Zandvoort era stato un weekend da dimenticare: Lewis Hamilton era stato costretto al ritiro dopo un’uscita di pista, mentre Charles Leclerc aveva abbandonato la gara dopo un contatto con la Mercedes di Kimi Antonelli. Entrambe le Ferrari, quindi, erano rimaste senza punti in una gara che aveva rappresentato uno dei momenti più difficili della stagione per la Scuderia.

Gran Premio d’Olanda: Albo d’ Oro