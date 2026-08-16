F1 | Piastri traccia un bilancio della prima parte di stagione: “Più bassi che alti”

Oscar Piastri non nasconde la propria delusione per la prima metà della stagione 2026 di Formula 1. Il pilota australiano ha ammesso di aver vissuto finora “più momenti negativi che positivi”, in un campionato che si è rivelato complicato sia per lui sia per la McLaren.

Il 2026 ha segnato l’inizio di una nuova era tecnica per la Formula 1, con Piastri arrivato alla stagione dopo aver sfiorato il titolo mondiale nel 2025. L’avvio, però, è stato tutt’altro che semplice: l’australiano ha dovuto attendere il terzo appuntamento del calendario per riuscire a completare un giro di gara, dopo due ritiri prima ancora del via nelle prime due gare.

Oscar Piastri: “Più bassi che alti”

Dopo un inizio difficile, Piastri era riuscito a conquistare due podi nelle gare successive, dando l’impressione di poter tornare rapidamente ai vertici. La McLaren, tuttavia, ha successivamente attraversato un periodo di calo di competitività e il terzo posto ottenuto a Miami è rimasto l’ultimo podio conquistato dall’australiano.

“Ci sono stati alti e bassi, sicuramente -ha spiegato Piastri ai media, tra cui RacingNews365- probabilmente più bassi che alti, purtroppo. Per noi come squadra, ovviamente, non è stata la prima metà dell’anno che avremmo voluto, soprattutto rispetto allo scorso anno. Per fortuna, spero che la seconda metà della stagione possa andare meglio”.

Il ritiro in Ungheria

L’ultimo appuntamento in Ungheria aveva dato a Piastri la possibilità di chiudere la prima parte del campionato con un risultato importante. L’australiano era infatti in lotta per la vittoria, prima di perdere la leadership nei confronti del compagno di squadra Lando Norris durante la fase dei pit stop, anche a causa del contatto con Carlos Sainz, in fase di doppiaggio.

La gara si è poi conclusa nel peggiore dei modi per Piastri, costretto al ritiro e quindi a chiudere la prima metà della stagione con un’altra delusione.

Il pilota McLaren, però, guarda già alla seconda parte del campionato con l’obiettivo di ritrovare maggiore continuità.

“Anche per me ci sono stati dei momenti positivi, alcuni non così positivi e praticamente tutto quello che c’è nel mezzo. Voglio riuscire a migliorare ed essere un po’ più costantemente al massimo del mio livello. Spero che possiamo riuscirci nella seconda metà dell’anno”.

Dopo aver sfiorato il titolo nel 2025, Piastri si trova quindi a dover reagire in una stagione molto più complicata del previsto. La seconda parte del 2026 rappresenterà un’importante occasione per l’australiano e per la McLaren per ritrovare competitività e continuità.