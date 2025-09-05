F1 GP Monza | Williams sogna in grande: Sainz terzo, Albon settimo

Monza – Venerdì positivo per la Williams nel tempio della velocità. La Formula 1 approda a Monza e il team di Grove, questa stagione, si è sempre comportata bene sulle piste a basso carico.

Ed infatti la prima giornata di libere è tutta all’insegna della costanza per Carlos Sainz e Alexander Albon, che segnano rispettivamente il terzo e il settimo miglior tempo in entrambe le sessioni. In particolare lo spagnolo è secondo solo alle Ferrari nelle FP1, mentre nel pomeriggio c’è Lando Norris al comando, ma la Williams mantiene il terzo gradino virtuale del podio. Un ottimo inizio per quello che può rivelarsi un weekend competitivo per il team di James Vowles, che intanto attende l’esito del reclamo per la penalità inflitta a Sainz in Olanda.

Sainz – “Spero di riuscire a confermare queste performance”

“Oggi è stata una giornata positiva e sembriamo avere un buon passo. Ci sono ancora alcune aree che vorrei rifinire per sentirmi un po’ più a mio agio in alcune curve, ma è positivo avere un passo competitivo sia nei long run che nei giri brevi. Lavoreremo un po’ sul setup questa sera e spero che riusciremo a mantenere questa buona forma per il resto del weekend”.

Albon: “Abbiamo la possibilità di conquistare molti punti”

“Onestamente è stata una giornata piuttosto complicata con il nostro programma di prove intenso, ma siamo riusciti a portare a termine tutto. Le macchine sono veloci e oggi abbiamo avuto un passo gara discreto, quindi siamo in una buona posizione; dobbiamo solo assicurarci di confermarlo anche domani. Penso che abbiamo dei punti di forza e lo abbiamo dimostrato più volte quest’anno. Le nostre outlap e il mettere le gomme nella giusta finestra saranno complicati, quindi dobbiamo solo assicurarci di eseguire al meglio quello che vogliamo fare. Credo che questo weekend abbiamo la possibilità di conquistare dei buoni punti. Qui, tradizionalmente, siamo stati al vertice del midfield e penso che possiamo riuscirci di nuovo”.