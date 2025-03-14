F1 GP Australia | Ferrari, Hamilton quinto: “Meglio nelle Libere 2, mi sono dovuto adattare”

Si è conclusa la prima giornata in pista in una sessione ufficiale di Formula 1 per Lewis Hamilton a bordo della Ferrari. La SF-25, rispetto a quanto di poco è stato visto in Bahrain, sembra si sia ben adattata alle caratteristiche dell’Albert Park, e anche nel passo gara delle Libere 2, la monoposto si è ben comportata specialmente con Charles Leclerc, primo a fine giornata. Il sette volte campione del mondo, come logico che sia, ha bisogno di un po’ di tempo per adattarsi, e dopo una prima sessione un po’ complicata, già nel pomeriggio ha trovato un po’ di ritmo in più, concludendo al quinto posto a quattro decimi dal compagno di squadra.

“Estremamente emozionato, è stato fantastico poter girare finalmente con la Ferrari in pista – ha detto Hamilton. La macchina è totalmente diversa rispetto alle mie esperienze passate su questa pista, quindi mi ci è voluto un po’ di tempo per adattarmi nelle Libere 1, ma la mia sfida è questa, e la sto affrontando con il massimo dell’entusiasmo. Nella seconda sessione è andata un po’ meglio e sto imparando, riuscendo a completare anche alcuni long run, per me particolarmente importanti. Stiamo costruendo il nostro passo pian piano per andare sempre più veloce”.

“Cosa c’è di differente? Un po’ tutto in generale: la macchina è chiaramente diversa rispetto a quella che ho guidato in passato. Devo un po’ adattare il mio stile di guida, pezzo dopo pezzo, ma mi piace molto guidarla. C’è ancora da fare sul bilancio vettura e ci lavoreremo durante la notte, inoltre ci manca da trovare un po’ di ritmo, ma era prevedibile. Si tratta di mettere insieme tutti gli elementi passo dopo passo, massimizzando il nostro potenziale e spingendo il più possibile. Dobbiamo continuare a lavorare sodo e sono fiducioso di vedere quali miglioramenti riusciremo a fare domani”.