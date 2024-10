F1 | Sainz: “Binotto non avrebbe preso Hamilton? Ho la mia opinione”

In una recente intervista concessa a “Il Corriere della Sera”, Mattia Binotto aveva affermato che se fosse stato ancora team principal della Ferrari, non avrebbe ingaggiato Lewis Hamilton in quanto Charles Leclerc dovrebbe essere il favorito per la lotta al titolo mondiale.

“La Ferrari aveva messo gli occhi su altri piloti. E se il talento è Leclerc, è lui che in qualche modo penso debba essere portato all’obiettivo”.

Il quotidiano spagnolo Marca non ha perso tempo e ha contattato Carlos Sainz per avere la sua replica a quanto detto da Binotto.

“Binotto dice che non avrebbe preso Lewis? Non mi faccio coinvolgere in questo, terrò la mia opinione per me e la condividerò con voi un giorno a cena”.

