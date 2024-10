F1 | Wolff: “Hamilton e la Ferrari avranno successo”

Con Hamilton pronto a lasciare la Mercedes dopo un periodo di 12 anni per unirsi alla Ferrari al fianco di Charles Leclerc, alcuni hanno ipotizzato che il sette volte campione del mondo potrebbe dover affrontare difficoltà per adattarsi alla cultura e alle operazioni della Ferrari, che sono molto diverse dalla configurazione della squadra di Brackley. Toto Wolff, tuttavia, è fiducioso che l’esperienza e l’adattabilità di Hamilton garantiranno il suo passaggio senza intoppi alla squadra di maggior successo della Formula 1.

“Molte persone dicono che sarà davvero difficile. Ma penso che se dici che sarà complicato, spesso è il contrario. La Ferrari è una grande squadra con grandi persone, tanta emozione e passione e quindi c’è pressione. Ma credo che troveranno un modo per lavorare l’uno con l’altro”.

Lo stesso Hamilton ha anche chiarito di non essere infastidito dallo scetticismo che circonda la sua mossa. Rimane pienamente impegnato nella decisione e fiducioso nella sua scelta.

“Non c’è stato un momento in cui l’ho messo in discussione, e non sono stato influenzato dai commenti degli altri. Ancora oggi, ci sono persone che continuano a parlare male e continuerà per il resto dell’anno. Dovrò fare quello che ho fatto la volta precedente, solo tu puoi sapere cosa era giusto per te. E sarà un momento emozionante per me”.

Se la partenza di Hamilton segna la fine di un’era in Mercedes, Wolff ha riconosciuto l’impatto emotivo indotto dal cambiamento, ma anche l’austriaco guarda al futuro con ottimismo. La Mercedes ha scelto Kimi Antonelli come successore di Hamilton ed il team principal crede che il giovane italiano porterà nuova energia alla squadra.

“Penso che abbiamo avuto una grande corsa con Lewis negli ultimi 12 anni. Farà sempre parte della famiglia ma ovviamente, come concorrente, quando proveremo a batterlo l’anno prossimo, Kimi che si unisce a George porta chiaramente con sé slancio, oltre a giovinezza e freschezza.

“Puoi sentire il tipo di sorriso che c’è nella tua organizzazione quando hai un diciottenne in macchina”.

Wolff ammette che Antonelli dovrà affrontare una ripida curva di apprendimento, ma ha sottolineato che è stata la mossa giusta per la Mercedes:

“Detto questo, ovviamente, ci saranno momenti in cui l’esperienza di Lewis avrebbe giovato alla squadra. Kimi sarà in una curva di apprendimento ripida, ma è assolutamente la cosa giusta da fare per la squadra e non c’è una persona che l’avrebbe fatto diversamente”.

5/5 - (2 votes)