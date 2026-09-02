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F1 | “Drive to Monza”: segui l’evento in Live Streaming [VIDEO]

Hamilton e Leclerc a Milano dalle 17:45

di Jessica Cortellazzi2 Settembre, 2026
F1 | “Drive to Monza”: segui l’evento in Live Streaming [VIDEO]

La settimana del Gran Premio d’Italia entra ufficialmente nel vivo e Ferrari si prepara a incontrare i propri tifosi nel cuore di Milano. Oggi, mercoledì 2 settembre, è infatti in programma “Drive to Monza”, l’evento che accompagnerà il pubblico verso uno degli appuntamenti più attesi dell’intero calendario di Formula 1.

A pochi giorni dall’accensione dei motori sul circuito brianzolo, la Scuderia porterà la propria Formula 1 nel capoluogo lombardo per una giornata dedicata ai tifosi e alla passione per il Cavallino Rampante. Un modo per avvicinare ulteriormente il pubblico al Gran Premio di casa e creare l’atmosfera giusta in vista di un fine settimana che, come ogni anno, rappresenta un appuntamento speciale per Ferrari.

Leclerc e Hamilton protagonisti a Milano

A rappresentare la Scuderia Ferrari saranno Charles Leclerc e Lewis Hamilton, i due piloti ufficiali che si preparano ad affrontare il weekend di Monza con gli occhi di migliaia di tifosi italiani puntati addosso.

Per Leclerc, il Gran Premio d’Italia rappresenta da sempre una gara dal significato particolare. Il pilota monegasco ha costruito negli anni un rapporto speciale con il pubblico di Monza e con i tifosi Ferrari, capaci di trasformare il circuito brianzolo in una vera e propria marea rossa.

Anche per Hamilton quello di Monza sarà un appuntamento importante. Il sette volte campione del mondo, alla sua seconda stagione al volante della Ferrari, si prepara a vivere ancora una volta l’atmosfera unica del Gran Premio d’Italia da pilota della Scuderia.

La presenza dei due piloti al “Drive to Monza” renderà quindi l’appuntamento particolarmente atteso, offrendo ai tifosi l’opportunità di vivere da vicino l’avvicinamento alla gara.

Dove seguire “Drive to Monza” in streaming

Chi non sarà presente a Milano potrà comunque seguire l’evento in diretta su questa pagina a partire dalle 17:45.

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Venerdi 4 settembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)16:00 - 17:00

Sabato 5 settembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 6 settembre

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
5.793 Km | 53 giri

Foto F1

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