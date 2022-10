F1 | Budget cap, Capito: “Non ho motivo per non credere a Horner”

Negli ultimi giorni l’argomento maggiormente discusso nel mondo della Formula 1 è quello riguardante la violazione del budget cap che avrebbe portato, il condizionale è più che mai d’obbligo in questi casi, alcune scuderie a sfondare il tetto di spesa previsto per la scorsa stagione. Tra le scuderie finire nei radar ci sarebbero Red Bull e Aston Martin.

Sull’argomento, in attesa della relazione della Federazione prevista per la giornata di domani, chiamata a fare chiarezza sulla vicenda, si è espresso anche il team principal della Williams Jost Capito. Quest’ultimo ha preso le difese della Red Bull e in particolar modo del collega Chris Horner, con Capito che crede alle parole di innocenza pronunciate dal capo del team anglo-austriaco durante il weekend del Gran Premio di Singapore.

“Christian Horner ha detto che ciò che la Red Bull ha dato alla FIA a marzo, ed era tutto corretto ed entro il limite dei costi – ha riferito Capito ai microfoni di RTL – E non ho motivo per non credergli”.

Lo stesso Capito, durante il fine settimana corso a Marina Bay, a precisa domanda sulle infrazioni economiche aveva detto: “Per il sottoscritto sarebbe una violazione peggiore rispetto al barare in pista con le monoposto”.