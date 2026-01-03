F1 | Aston Martin, Alonso: “Sapere che Newey sta plasmando il progetto 2026 dà fiducia”

L’Aston Martin è certamente una delle scuderie che ha puntato con decisione sul nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore quest’anno. Tra l’ingaggio di tecnici di spessore, tra i quali figura la ciliegina sulla torta Adrian Newey che dopo l’addio alla Red Bull ha deciso di ripartire dalla squadra di Silverstone per l’ennesima sfida della propria carriera, e il passaggio alla power unit Honda la squadra inglese si è candidata prepotentemente a un ruolo – almeno sulla carta, in attesa dei riscontri della pista – di primissimo rilievo in questo ciclo normativo.

Discutendo della direzione intrapresa da Aston Martin, Fernando Alonso ha toccato inevitabilmente il capitolo Newey che vedrà il Genio rivestire il doppio ruolo di team principal e di gestore dell’area tecnica.

“È estremamente motivante per tutta la squadra. ​​Sapere che Adrian sta plasmando il progetto 2026 da zero dà fiducia a tutti – ha dichiarato Alonso, in una recente intervista pubblicata sul sito ufficiale dell’Aston Martin – ​​Ha già introdotto nuove idee, nuovi approcci e un modo di pensare che ci spinge ad essere più ambiziosi. Anche prima di diventare Team Principal, ​​Adrian ha già avuto un grande impatto. ​​Ha lavorato a stretto contatto con gli ingegneri sulla vettura del 2026 e ha influenzato non solo la direzione tecnica, ma anche il modo in cui ci stiamo sviluppando come squadra”.

Alonso, continuando a parlare di Newey, ha poi aggiunto: “Nel corso del 2025 ha iniziato a guidare aree più ampie. ​​Ha un senso istintivo per le prestazioni: dove spingere, dove perfezionare e dove non dovremmo perdere tempo”.

Lo spagnolo poi, discutendo del nuovo regolamento, ha detto: “Le normative del 2026 rappresentano un reset per tutti sulla griglia e quindi c’è un’opportunità. ​​Quando le regole cambiano, l’innovazione diventa ancora più importante. Penso ​​che abbiamo l’ambizione e le risorse per fare progressi reali il prossimo anno. ​​Sappiamo di avere del lavoro da fare, ma un nuovo regolamento è esattamente il tipo di ambiente in cui si possono fare passi avanti.

Fernando, concludendo, ha riferito: “Ho vissuto molti cambiamenti normativi nella mia carriera e questi sono tra i più significativi che abbia mai visto. ​​È una sfida, senza dubbio, ma le sfide sono ciò che ti mantiene in forma. Presenteremo AMR26 al mondo il 9 febbraio e non vedo l’ora che tutti vedano a cosa stiamo lavorando”.