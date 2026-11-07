DIRETTA F1 | GP Brasile 2026: Live Qualifiche

Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Interlagos dove, a partire dalle 19, si disputeranno le Qualifiche del Gran Premio del Brasile. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione!

DIRETTA QUALIFICHE GP BRASILE DALLE 19:00

20:42 BANDIERA A SCACCHI! Russell primo in 1:31.206

20:41 Verstappen primo in 1:31.238

20:40 Hulkenberg primo in 1:31.693, Lawson e Lindblad seguono

20:39 Russell primo in 1:32.441. TOP 10: Russell, Norris, Antonelli, Leclerc, Alonso, Bearman, Verstappen, Albon, Hamilton e Lawson

20:37 Bearman al comando con 1:33.385, Lawson secondo davanti a Lindblad

20:36 Russell primo in 1:34.373 davanti a Norris. Leclerc passa terzo a tre decimi da Russell

20:35 Hamilton primo in 1:34.824 davanti a Verstappen

20:34 Fuori pista di Bortoleto, Hulkenberg primo in 1:35.793

20:33 Leclerc primo ma per 25 millesimi, Verstappen si mette primo in 1:36.724

20:32 Hamilton secondo, Norris terzo. I piloti dicono che sono le stesse condizioni che c’erano prima della bandiera rossa. Alonso primo in 1:36.930

20:31 Verstappen primo in 1:37.932 davanti a Leclerc

20:30 Hulkenberg primo in 1:40.512, Perez secondo davanti a Bottas, Gasly, Bortoleto, Bearman, Colapinto, Alonso e Verstappen

20:27 SEMAFORO VERDE!

20:25 Hulkenberg segnala che la pioggia si sta intensificando

20:22 SI RIPARTE TRA 4 MINUTI!

19:09 Non ci sono ancora indicazioni sulla ripartenza, diluvia a Interlagos!

19:03 BANDIERA ROSSA! Tutti ai box!

19:01 La pioggia si fa più intensa

19:00 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1, pioggia a Interlagos

AGGIORNAMENTO SU LEWIS HAMILTON

Dopo i problemi tecnici emersi nel corso delle prove libere 3, con la SF-26 del britannico che ha accusato anomalie alla power unit e ha iniziato a emettere fumo, la Scuderia ha deciso di procedere con la sostituzione dell’intera unità propulsiva. Una scelta che comporta una penalità più pesante rispetto a quella inizialmente prevista: Hamilton sarà infatti costretto a partire dal fondo della griglia nella gara di domenica a Interlagos, complicando ulteriormente un fine settimana già particolarmente difficile.