DIRETTA F1 | GP Brasile 2026: Live Qualifiche
Aggiornamenti in tempo reale dal circuito di Interlagos
Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Interlagos dove, a partire dalle 19, si disputeranno le Qualifiche del Gran Premio del Brasile. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione!
DIRETTA QUALIFICHE GP BRASILE DALLE 19:00
20:42 BANDIERA A SCACCHI! Russell primo in 1:31.206
20:41 Verstappen primo in 1:31.238
20:40 Hulkenberg primo in 1:31.693, Lawson e Lindblad seguono
20:39 Russell primo in 1:32.441. TOP 10: Russell, Norris, Antonelli, Leclerc, Alonso, Bearman, Verstappen, Albon, Hamilton e Lawson
20:37 Bearman al comando con 1:33.385, Lawson secondo davanti a Lindblad
20:36 Russell primo in 1:34.373 davanti a Norris. Leclerc passa terzo a tre decimi da Russell
20:35 Hamilton primo in 1:34.824 davanti a Verstappen
20:34 Fuori pista di Bortoleto, Hulkenberg primo in 1:35.793
20:33 Leclerc primo ma per 25 millesimi, Verstappen si mette primo in 1:36.724
20:32 Hamilton secondo, Norris terzo. I piloti dicono che sono le stesse condizioni che c’erano prima della bandiera rossa. Alonso primo in 1:36.930
20:31 Verstappen primo in 1:37.932 davanti a Leclerc
20:30 Hulkenberg primo in 1:40.512, Perez secondo davanti a Bottas, Gasly, Bortoleto, Bearman, Colapinto, Alonso e Verstappen
20:27 SEMAFORO VERDE!
20:25 Hulkenberg segnala che la pioggia si sta intensificando
20:22 SI RIPARTE TRA 4 MINUTI!
19:09 Non ci sono ancora indicazioni sulla ripartenza, diluvia a Interlagos!
19:03 BANDIERA ROSSA! Tutti ai box!
19:01 La pioggia si fa più intensa
19:00 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1, pioggia a Interlagos
AGGIORNAMENTO SU LEWIS HAMILTON
Dopo i problemi tecnici emersi nel corso delle prove libere 3, con la SF-26 del britannico che ha accusato anomalie alla power unit e ha iniziato a emettere fumo, la Scuderia ha deciso di procedere con la sostituzione dell’intera unità propulsiva. Una scelta che comporta una penalità più pesante rispetto a quella inizialmente prevista: Hamilton sarà infatti costretto a partire dal fondo della griglia nella gara di domenica a Interlagos, complicando ulteriormente un fine settimana già particolarmente difficile.
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