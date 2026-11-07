Formula 1Diretta F1

DIRETTA F1 | GP Brasile 2026: Live Qualifiche

Aggiornamenti in tempo reale dal circuito di Interlagos

di Jessica Cortellazzi7 Novembre, 2026
DIRETTA F1 | GP Brasile 2026: Live Qualifiche

Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Interlagos dove, a partire dalle 19, si disputeranno le Qualifiche del Gran Premio del Brasile. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione!

DIRETTA QUALIFICHE GP BRASILE DALLE 19:00

20:42 BANDIERA A SCACCHI! Russell primo in 1:31.206

20:41 Verstappen primo in 1:31.238

20:40 Hulkenberg primo in 1:31.693, Lawson e Lindblad seguono

20:39 Russell primo in 1:32.441. TOP 10: Russell, Norris, Antonelli, Leclerc, Alonso, Bearman, Verstappen, Albon, Hamilton e Lawson

20:37 Bearman al comando con 1:33.385, Lawson secondo davanti a Lindblad

20:36 Russell primo in 1:34.373 davanti a Norris. Leclerc passa terzo a tre decimi da Russell

20:35 Hamilton primo in 1:34.824 davanti a Verstappen

20:34 Fuori pista di Bortoleto, Hulkenberg primo in 1:35.793

20:33 Leclerc primo ma per 25 millesimi, Verstappen si mette primo in 1:36.724

20:32 Hamilton secondo, Norris terzo. I piloti dicono che sono le stesse condizioni che c’erano prima della bandiera rossa. Alonso primo in 1:36.930

20:31 Verstappen primo in 1:37.932 davanti a Leclerc

20:30 Hulkenberg primo in 1:40.512, Perez secondo davanti a Bottas, Gasly, Bortoleto, Bearman, Colapinto, Alonso e Verstappen

20:27 SEMAFORO VERDE!

20:25 Hulkenberg segnala che la pioggia si sta intensificando

20:22 SI RIPARTE TRA 4 MINUTI!

19:09 Non ci sono ancora indicazioni sulla ripartenza, diluvia a Interlagos!

19:03 BANDIERA ROSSA! Tutti ai box!

19:01 La pioggia si fa più intensa

19:00 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1, pioggia a Interlagos

AGGIORNAMENTO SU LEWIS HAMILTON

Dopo i problemi tecnici emersi nel corso delle prove libere 3, con la SF-26 del britannico che ha accusato anomalie alla power unit e ha iniziato a emettere fumo, la Scuderia ha deciso di procedere con la sostituzione dell’intera unità propulsiva. Una scelta che comporta una penalità più pesante rispetto a quella inizialmente prevista: Hamilton sarà infatti costretto a partire dal fondo della griglia nella gara di domenica a Interlagos, complicando ulteriormente un fine settimana già particolarmente difficile.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Diretta F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbe interessare

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

Gran Premio del Brasile

Venerdi 6 novembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)16:30 -17:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)20:00 - 21:00

Sabato 7 novembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)15:30 - 16:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)19:00 - 20:00

Domenica 8 novembre

Gara (Sky Sport F1 HD)18:00
4.309 Km | 71 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031033750 13901https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261102005612 5947https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031032216 2654https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031033556 4689https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031032551 12141https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031033228 27592https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031033947 29518https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031034249 29997https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031031649 22530