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F1 GP Brasile | Ferrari, cambio power unit per Hamilton: l’inglese partirà dal fondo della griglia

Problemi emersi per Lewis durante le FP3, partirà dal fondo insieme a Verstappen

di Peppe Marino7 Novembre, 2026
Al termine della sessione di Prove Libere 3 di oggi, la power unit montata sulla Ferrari numero 44 è stata estratta per ulteriori controlli. Dopo l’analisi conclusa, la Scuderia ha scelto di sostituire l’intera unità. Hamilton parteciperà alle qualifiche, ma dovrà partire dal fondo della griglia per la gara di domani
F1 GP Brasile | Ferrari, cambio power unit per Hamilton: l’inglese partirà dal fondo della griglia

Sabato piuttosto complicato per Lewis Hamilton, che dopo aver cambiato il motore endotermico prima delle FP3, incappando in una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza, ha avuto problemi sulla sua SF-26 proprio durante la sessione. La Ferrari fa sapere che al termine della sessione di Prove Libere 3 di oggi, la power unit installata sulla vettura numero 44 è stata rimossa per ulteriori verifiche. A seguito dell’analisi completata, si è deciso di sostituire l’intera power unit. Hamilton prenderà parte regolarmente alle qualifiche, ma sarà costretto a prendere il via della gara di domani dal fondo dello schieramento.

Leclerc, invece, avrà “soltanto” le dieci posizioni di penalità per il cambio di ICE (motore endotermico), non avendo riscontrato alcun problema. Hamilton partirà vicino a Verstappen, anche lui dal fondo per sostituzione power unit.

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