DIRETTA F1 | GP Brasile 2026: Live Prove Libere 2
Aggiornamenti in tempo reale dal circuito di Interlagos
Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Interlagos dove, a partire dalle 20:00, si disputerà il secondo turno di Prove Libere del Gran Premio del Brasile. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione con diretta testuale, live timing e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.
DIRETTA FP2 GP BRASILE DALLE 20:00
21:19 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani, ore 15:30 con le FP3 del Gran Premio del Brasile. Buonanotte!
21:00 BANDIERA A SCACCHI! Termina qui la seconda sessione di Prove Libere a Interlagos
20:50 10 MINUTI AL TERMINE. Il cielo si fa più nuvoloso a Interlagos, domani si prevede pioggia
20:34 Leclerc in settima posizione
20:29 Antonelli primo in 1:10.763 con soft davanti a Norris e Verstappen. TOP 10 (tutti con soft in simulazione qualifica): Antonelli, Norris, Verstappen, Russell, Piastri, Hamilton, Bortoleto, Hadjar, Bearman e Colapinto
20:25 Russell con soft passa in testa con 1:11.036 in simulazione qualifica
20:18 Hulkenberg costretto a stare nel box Audi, troppo lavoro da fare sulla monoposto e non farebbe in tempo a scendere in pista
20:14 TOP 10: Antonelli H, Norris H, Verstappen M, Bortoleto H, Hadjar M, Russell H, Hamilton M, Piastri H, Leclerc M e Colapinto H
20:11 Sesto motore endotermico per Russell che domenica sconterà 5 posizioni in griglia
20:06 Norris in seconda posizione con hard a quasi tre decimi davanti a Verstappen con gialla a quattro decimi. Sesto Leclerc con media
20:05 Antonelli al comando con 1:11.857 con hard davanti a Bortoleto e Hadjar
20:00 SEMAFORO VERDE! Partono le FP2
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