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DIRETTA F1 | GP Brasile 2026: Live Prove Libere 2

Aggiornamenti in tempo reale dal circuito di Interlagos

di Jessica Cortellazzi6 Novembre, 2026
DIRETTA F1 | GP Brasile 2026: Live Prove Libere 2

Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Interlagos dove, a partire dalle 20:00, si disputerà il secondo turno di Prove Libere del Gran Premio del Brasile. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione con diretta testuale, live timing e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

DIRETTA FP2 GP BRASILE DALLE 20:00

21:19 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani, ore 15:30 con le FP3 del Gran Premio del Brasile. Buonanotte!

21:00 BANDIERA A SCACCHI! Termina qui la seconda sessione di Prove Libere a Interlagos

20:50 10 MINUTI AL TERMINE. Il cielo si fa più nuvoloso a Interlagos, domani si prevede pioggia

20:34 Leclerc in settima posizione

20:29 Antonelli primo in 1:10.763 con soft davanti a Norris e Verstappen. TOP 10 (tutti con soft in simulazione qualifica): Antonelli, Norris, Verstappen, Russell, Piastri, Hamilton, Bortoleto, Hadjar, Bearman e Colapinto

20:25 Russell con soft passa in testa con 1:11.036 in simulazione qualifica

20:18 Hulkenberg costretto a stare nel box Audi, troppo lavoro da fare sulla monoposto e non farebbe in tempo a scendere in pista

20:14 TOP 10: Antonelli H, Norris H, Verstappen M, Bortoleto H, Hadjar M, Russell H, Hamilton M, Piastri H, Leclerc M e Colapinto H

20:11 Sesto motore endotermico per Russell che domenica sconterà 5 posizioni in griglia

20:06 Norris in seconda posizione con hard a quasi tre decimi davanti a Verstappen con gialla a quattro decimi. Sesto Leclerc con media

20:05 Antonelli al comando con 1:11.857 con hard davanti a Bortoleto e Hadjar

20:00 SEMAFORO VERDE! Partono le FP2

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Gran Premio del Brasile

Venerdi 6 novembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)16:30 -17:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)20:00 - 21:00

Sabato 7 novembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)15:30 - 16:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)19:00 - 20:00

Domenica 8 novembre

Gara (Sky Sport F1 HD)18:00
4.309 Km | 71 giri

Foto F1

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