F1 GP Brasile | Antonelli leader delle FP2, Norris e Verstappen inseguono

Kimi Antonelli non sembra avere alcuna intenzione di rallentare dopo la conquista del Mondiale. Il pilota Mercedes ha chiuso davanti a tutti le seconde prove libere del Gran Premio del Brasile, facendo segnare il miglior tempo in 1:10.763 sul circuito di Interlagos. Una giornata speciale per il giovane italiano, tornato in macchina per la prima volta dopo aver conquistato matematicamente il titolo iridato in Messico.

Alle sue spalle si sono inseriti Lando Norris e Max Verstappen, protagonisti di una sessione particolarmente combattuta.

Antonelli detta il passo, Norris e Verstappen rispondono

La Mercedes numero 12 ha mostrato un buon ritmo sin dalle prime battute. Antonelli aveva già preso il comando nella fase iniziale con un 1:11.857, migliorando successivamente il proprio riferimento fino a scendere sotto il muro dell’1:11.

Il campione del mondo ha confermato il proprio potenziale anche nella simulazione di qualifica con gomma morbida, riuscendo a mantenere la prima posizione nonostante il tentativo di rimonta degli avversari.

Norris e Verstappen hanno risposto con tempi molto vicini, confermando quanto i valori in campo possano essere equilibrati a Interlagos. Per la McLaren si tratta di un’indicazione interessante dopo il miglior tempo ottenuto dal britannico anche nella prima sessione di prove libere.

Ferrari, qualche difficoltà per Hamilton e Leclerc

A rendere ancora più interessante il quadro è George Russell, quarto, a 283 millesimi dal compagno di squadra, confermando la competitività della Mercedes anche sul secondo fronte.

Quinta posizione per Oscar Piastri. L’australiano ha preceduto Lewis Hamilton, sesto davanti a Charles Leclerc che ha concluso a sette decimi dal miglior riferimento della sessione.

Per la Scuderia di Maranello si tratta di un risultato che lascia ancora del lavoro da fare in vista del prosieguo del weekend brasiliano, soprattutto considerando il distacco accumulato rispetto ai primi cinque.

Bortoleto nella top 10, Hadjar davanti a Bearman

Ottava posizione per Gabriel Bortoleto, autore di un 1:11.770 davanti al pubblico di casa. Il brasiliano ha preceduto Isack Hadjar, nono in 1:11.839, e Oliver Bearman, che ha completato la top 10 con il tempo di 1:11.981.

Subito fuori dai primi dieci Franco Colapinto, undicesimo, seguito dal rookie Arvid Lindblad. Tredicesima posizione per Liam Lawson, mentre Pierre Gasly ha chiuso quattordicesimo.

Fernando Alonso è quindicesimo davanti a Rafael Camara, sedicesimo. Carlos Sainz ha ottenuto il diciassettesimo tempo, mentre Lance Stroll e Alexander Albon hanno occupato rispettivamente la diciottesima e diciannovesima posizione.

Chiudono la classifica Sergio Perez e Valtteri Bottas, mentre Nico Hülkenberg non compare con un tempo cronometrato.

Antonelli si prende quindi la scena anche a Interlagos. Dopo aver conquistato il titolo mondiale, l’italiano riparte con la stessa determinazione, mentre Mercedes, McLaren e Red Bull si preparano a contendersi le posizioni di vertice nel prosieguo del fine settimana.

Classifica completa FP2 GP Brasile 2026

Pos. Pilota Tempo Distacco 1 Antonelli 1:10.753 — 2 Norris 1:11.016 +0.253 3 Verstappen 1:11.022 +0.259 4 Russell 1:11.036 +0.283 5 Piastri 1:11.084 +0.331 6 Hamilton 1:11.213 +0.460 7 Leclerc 1:11.483 +0.730 8 Bortoleto 1:11.770 +1.017 9 Hadjar 1:11.839 +1.086 10 Bearman 1:11.981 +1.228 11 Colapinto 1:11.986 +1.233 12 Lindblad 1:12.008 +1.255 13 Lawson 1:12.042 +1.289 14 Gasly 1:12.109 +1.356 15 Alonso 1:12.538 +1.785 16 Câmara 1:12.561 +1.808 17 Sainz 1:12.742 +1.989 18 Stroll 1:12.942 +2.189 19 Albon 1:12.953 +2.200 20 Perez 1:13.316 +2.563 21 Bottas 1:13.383 +2.630 22 Hülkenberg — — Chi ha fatto segnare il miglior tempo nelle FP2 del GP Brasile 2026? Kimi Antonelli ha conquistato il primo posto nelle seconde prove libere del Gran Premio del Brasile 2026. Il pilota Mercedes ha chiuso in 1:10.753, precedendo Lando Norris di 253 millesimi. Chi ha chiuso al secondo e terzo posto nelle FP2 in Brasile? Lando Norris ha ottenuto il secondo tempo in 1:11.016, mentre Max Verstappen ha conquistato la terza posizione in 1:11.022. I due sono rimasti molto vicini al riferimento di Antonelli. Come si sono comportate le Ferrari nelle FP2 a Interlagos? Lewis Hamilton ha chiuso in sesta posizione con il tempo di 1:11.213. Charles Leclerc ha invece terminato settimo in 1:11.483, a 730 millesimi dal miglior tempo della sessione. Dove si è classificato George Russell nelle FP2 del GP Brasile? George Russell ha ottenuto il quarto tempo nelle seconde prove libere a Interlagos. Il pilota Mercedes ha fermato il cronometro in 1:11.036, a 283 millesimi dal compagno di squadra Kimi Antonelli. Chi ha chiuso nelle ultime posizioni la classifica delle FP2 in Brasile? Valtteri Bottas ha ottenuto il ventunesimo tempo in 1:13.383, mentre Nico Hülkenberg ha concluso ventiduesimo senza un riferimento cronometrato nella classifica.