F1 GP Brasile | Norris precede Antonelli nelle FP1

Lando Norris apre il weekend del Gran Premio del Brasile con il miglior tempo nella prima sessione di prove libere a Interlagos. Il pilota della McLaren ferma il cronometro sull’1:11.717 e precede il neo campione del mondo Kimi Antonelli, secondo con appena 82 millesimi di ritardo. Max Verstappen completa il podio virtuale della sessione, a 236 millesimi dal riferimento del britannico.

Il primo turno di prove sul circuito di Interlagos restituisce una classifica particolarmente compatta nelle prime posizioni. Alle spalle dei primi tre si inserisce Lewis Hamilton, quarto davanti a George Russell.

Alle spalle dei primi cinque troviamo Isack Hadjar, sesto. Il pilota Red Bull precede un bravissimo Gabriele Mini, pilota junior Alpine, settimo, e Gabriel Bortoleto, protagonista di un buon ottavo posto davanti al pubblico di casa.

Nono posto per Franco Colapinto, seguito da Liam Lawson, che completa la top ten. Leonardo Fornaroli al volante della McLaren termina invece undicesimo, a poco più di un secondo da Norris. Il giovane italiano continua così il proprio percorso di crescita al volante della McLaren, dopo le precedenti occasioni avute durante la stagione.

Chi ha ottenuto il miglior tempo nelle FP1 del GP Brasile 2026?

Lando Norris ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile. Il pilota della McLaren ha registrato il miglior tempo in 1:11.717, conquistando la prima posizione nella graduatoria davanti a Kimi Antonelli e Max Verstappen.

Quanto è arrivato Kimi Antonelli nelle prove libere in Brasile?

Kimi Antonelli ha concluso le FP1 del GP Brasile in seconda posizione. Il pilota Mercedes ha fermato il cronometro sull’1:11.799, accusando appena 82 millesimi di ritardo rispetto al miglior tempo di Lando Norris.

Qual è stata la posizione di Max Verstappen nelle FP1?

Max Verstappen ha terminato la prima sessione di prove libere a Interlagos in terza posizione. Il pilota Red Bull ha ottenuto un tempo di 1:11.953, con un distacco di 236 millesimi dal riferimento stabilito da Norris.

Chi è Gabriele Minì e quale posizione ha ottenuto nelle FP1 del GP Brasile?

Gabriele Minì ha concluso la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile in settima posizione. Il pilota italiano ha registrato un tempo di 1:12.569, a 852 millesimi dal miglior crono di Lando Norris, inserendosi subito alle spalle dei principali protagonisti della sessione.

Come si è comportato Leonardo Fornaroli nelle FP1 a Interlagos?

Leonardo Fornaroli ha chiuso le FP1 del GP Brasile in undicesima posizione. Il pilota italiano ha fermato il cronometro sull’1:12.833, con un distacco di 1.116 secondi da Norris. Un risultato che gli permette di confrontarsi con il gruppo centrale della classifica nella prima sessione del weekend.