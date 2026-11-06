F1 | Sainz sul rapporto con Leclerc: “I suoi tifosi mi auguravano il male”

Carlos Sainz torna a parlare del rapporto con Charles Leclerc durante gli anni condivisi in Ferrari, raccontando alcuni retroscena della loro convivenza all’interno della squadra di Maranello. Un periodo caratterizzato da battaglie intense in pista, momenti di tensione e una pressione mediatica che, secondo lo spagnolo, ha reso ancora più complicata la gestione dei rapporti tra i due piloti.

L’ex ferrarista ha spiegato come la competizione per le posizioni di vertice possa inevitabilmente cambiare gli equilibri all’interno di una squadra. Quando in palio c’è la vittoria, infatti, la pressione aumenta e ciascun pilota tende a pensare maggiormente ai propri interessi.

“È normale che quando si lotta per la vittoria, la pressione è maggiore e quindi si diventa più egoisti, e a volte non ci si attiene completamente alla strategia della squadra”, ha raccontato Sainz.

Nonostante le inevitabili tensioni legate alla competizione, lo spagnolo ha voluto sottolineare il rispetto reciproco che ha sempre caratterizzato il suo rapporto con Leclerc. I due si sono affrontati in diverse occasioni, dando vita anche a duelli particolarmente intensi, senza però arrivare a uno scontro personale.

“Penso di aver sempre rispettato Leclerc e lui ha sempre rispettato me: non ci siamo mai scontrati. Abbiamo semplicemente avuto battaglie intense, ricordo Monza o Las Vegas”, ha aggiunto.

Sainz e Leclerc, la pressione dei media e dei tifosi

Se in pista la rivalità è stata gestita nel segno del rispetto, fuori dal circuito la situazione è stata decisamente più complicata. Sainz ha individuato proprio nella gestione dei media e dei tifosi uno degli aspetti più difficili della sua esperienza al fianco di Leclerc.

“Ci sono stati molti momenti di grande tensione durante l’anno e forse la cosa più difficile è stato gestire i media e i tifosi, che in quel periodo erano molto passionali”, ha spiegato il pilota spagnolo.

Nel suo racconto emerge soprattutto il peso degli attacchi ricevuti da una parte dei sostenitori del monegasco. Sainz ha ammesso di aver sofferto per gli insulti e per i messaggi offensivi arrivati sui social, con alcuni tifosi che gli avrebbero persino augurato il male.

“Ho sofferto a causa di alcuni dei tifosi più accaniti di Charles che mi insultavano e mi auguravano il male”, ha raccontato.

Non sono mancate neppure le critiche da parte della stampa italiana, che secondo Sainz in alcune occasioni gli avrebbe rimproverato di non interpretare abbastanza il ruolo di seconda guida. Una posizione che lo spagnolo ha contestato, ricordando come le aspettative nei confronti dei due piloti non fossero sempre coerenti.

“Alcuni media italiani mi criticavano perché non ero abbastanza seconda guida, anche quando sarebbe dovuto essere Leclerc ad assumere quel ruolo”.

Una convivenza nella quale la competitività in pista non ha impedito, almeno secondo il racconto dello spagnolo, di mantenere un rapporto di rispetto reciproco, nonostante le pressioni esterne e le aspettative legate alla maglia rossa.

Il caso Hamilton riaccende il dibattito sul comportamento di Leclerc

Le dichiarazioni di Sainz arrivano in un momento particolarmente delicato per gli equilibri interni alla Ferrari. Al centro dell’attenzione c’è infatti anche il rapporto tra Leclerc e Lewis Hamilton, diventato più teso dopo quanto accaduto nel Gran Premio del Messico. In Brasile, il sette volte campione del mondo è tornato sull’episodio, sostenendo che il monegasco utilizzi un approccio più aggressivo nei suoi confronti rispetto a quello riservato ad altri avversari. Hamilton ha citato in particolare il confronto con Max Verstappen a Singapore. Il britannico ha inoltre ribadito di non essersi pentito delle dichiarazioni rilasciate a caldo dopo la gara messicana: “Non mi sono mai scusato per essere autentico e sincero. Non mi farò mettere a tacere. Mai”.

Una presa di posizione netta, mentre in casa Ferrari resta da affrontare un confronto interno per chiarire le tensioni tra i due piloti.

Che cosa ha raccontato Carlos Sainz sul rapporto con Charles Leclerc?

Carlos Sainz ha spiegato di aver sempre mantenuto un rapporto di rispetto reciproco con Charles Leclerc durante gli anni trascorsi insieme in Ferrari. Nonostante alcune battaglie particolarmente intense, come quelle di Monza e Las Vegas, i due non sarebbero mai arrivati a uno scontro personale. Secondo lo spagnolo, la pressione per la vittoria può rendere inevitabilmente più difficile la gestione dei rapporti tra compagni di squadra.

Perché Carlos Sainz ha criticato alcuni tifosi di Leclerc?

L’ex ferrarista ha raccontato di aver sofferto per gli attacchi ricevuti da una parte dei sostenitori di Charles Leclerc. Sainz ha parlato di insulti e persino di messaggi nei quali alcuni tifosi gli auguravano il male. Ha inoltre sottolineato quanto fosse complicato gestire la pressione dei media e delle tifoserie durante la convivenza in Ferrari.

Quali critiche ha ricevuto Sainz dai media italiani?

Sainz ha dichiarato che alcuni media italiani lo criticavano perché non avrebbe interpretato abbastanza il ruolo di seconda guida. Lo spagnolo ha contestato questa narrazione, ricordando che in determinate situazioni sarebbe dovuto essere Leclerc ad assumere quel ruolo all’interno della squadra.

Che cosa ha detto Lewis Hamilton su Charles Leclerc in Brasile?

Lewis Hamilton è tornato sulle tensioni con Charles Leclerc dopo quanto accaduto nel Gran Premio del Messico. Il britannico ha sostenuto che il monegasco abbia un atteggiamento particolarmente aggressivo nei suoi confronti, richiamando anche il confronto con Max Verstappen a Singapore. Hamilton ha inoltre ribadito di non voler rinunciare alla propria libertà di esprimere ciò che pensa.

Qual è il legame tra le dichiarazioni di Sainz e le tensioni attuali in Ferrari?

Le parole di Sainz riportano l’attenzione sulla gestione dei duelli tra compagni di squadra a Maranello. Lo spagnolo ha descritto una convivenza caratterizzata da battaglie intense ma anche da rispetto reciproco. Le recenti dichiarazioni di Hamilton mostrano invece come il confronto in pista e le diverse interpretazioni degli episodi possano alimentare nuove tensioni all’interno della Ferrari.

5/5 - (1 vote)