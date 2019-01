Formula 1 | Irvine attacca Vettel: “Pilota enormemente sopravvalutato”

Parlando ai microfoni della BBC, Eddie Irvine ha pesantemente criticato il livello di guida espresso da Sebastian Vettel nel corso dell’ultima stagione, sottolineando come il tedesco risulti un buon pilota, ma nulla di paragonabile a un talento come quello di Lewis Hamilton.

Secondo l’ex pilota di Ferrari e Jaguar, infatti, il quattro volte Campione del Mondo della Rossa è enormemente sopravvalutato, visto che spesso e volentieri finisce per avere dei contatti con altri piloti nei momenti ‘caldi’ delle gare.

Ecco le parole di Eddie Irvine: “Penso che Vettel sia un buon pilota, ma non lo vedo come un quattro volte campione del mondo. Al contrario di Lewis Hamilton, il quale è dotato di un talento molto più ampio, penso sia enormemente sopravvalutato. Lewis corre in un campionato completamente diverso dagli altri, però allo stesso non è paragonabile a Schumacher. Sta collezionando molte vittorie e può contare sulla vettura migliore, ma rispetto al passato ci sono più gare e la competizione è alquanto discutibile”.

“Vettel è bravo quando corre in testa e non ha rivali davanti a lui, mentre Lewis si concentra totalmente sulla corsa, focalizzandosi sul vantaggio dell’altro”, ha aggiunto. “Purtroppo quando Seb fa la stessa cosa finisce inevitabilmente per schiantarsi contro qualcuno”.

Sul confronto con Michael Schumacher e Ayrton Senna ha invece commentato: “Michael lavorava tutti i giorni, come Senna, mentre Lewis ha i suoi giorni liberi. Nei due anni di convivenza in McLaren, ad esempio, direi quasi che Button lo ha surclassato. Michael, invece, non ha mai affrontato una situazione di questo tipo, visto che il suo livello era costantemente più alto”.