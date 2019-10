Formula 1 | GP Messico, Hamilton non ha dubbi: “Incidente Bottas? Non avrei comunque fatto la pole” [VIDEO]

Intervistato da Mara Sangiorgio al termine delle qualifiche valide per il Gran Premio del Messico, diciottesimo appuntamento di questo mondiale 2019 di Formula 1, Lewis Hamilton ha commentato il quarto posto finale sulla griglia di partenza (terzo dopo la penalità a Max Verstappen.ndr), sottolineando come il suo passo non fosse sufficiente per giocarsi la pole position con Max Verstappen e le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

Nonostante i progressi messi in mostra nelle FP3, infatti, la Mercedes non poteva contare sulle stesse performance dei rivali, aspetto che ha spinto l’inglese a massimizzare il potenziale a propria disposizione. Per quanto riguarda la gara, invece, la situazione potrebbe risultare leggermente differente, visto che la scuderia campione del mondo potrà sfruttare un ottimo ritmo, soprattutto con le medie, e una migliore gestione delle gomme.

